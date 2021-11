Se Meghan Markle vuole entrare in politica deve rinunciare al titolo di Duchessa di Sussex. È quanto sostengono gli analisti reali, e sul Sun si legge: “ A Meghan Markle potrebbe essere vietato candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti con il suo titolo reale”. L’ostacolo alla corsa per la Casa Bianca della moglie del principe Harry arriverebbe da un emendamento costituzionale che risale a due secoli fa.

Sebbene la Duchessa non abbia mai parlato pubblicamente del desiderio di candidarsi, i suoi biografi credono anche che sia "possibile ... anche probabile" che lo farà. Dopo la recente partecipazione di Meghan allo show di Ellen DeGeneres, i riflettori si sono riaccesi sulle ambizioni politiche dell’ex attrice di Suit. E mentre i commentatori reali inglesi hanno bollato la performance della Duchessa come “ridicola” (Meghan si è prestata a fare scherzi e a imitare un gattino e uno scoiattolo), molti commentatori americani hanno sottolineato come la Duchessa sia stata brava a dare un’immagine di sé spiritosa e alla mano.

Meghan ha anche rilanciato la sua campagna per l’approvazione in America della legge per l’assegnazione di una retribuzione ai genitori che chiedono un permesso dal lavoro per assistere i propri figli. I media britannici hanno considerato questa una mossa astuta della Duchessa, un altro passo per preparare il suo ingresso sulla scena politica internazionale, il settimanale “The Spectator”, ha messo in fila le ultime mosse di Meghan, che fanno ritenere probabile questo obiettivo: dall’intervista a Oprah Winfrey (nel cui salotto si forma l’opinione pubblica), alla copertina del Time , che l’ha inserita tra le 100 persone più influenti nel mondo, alla visita alle Nazioni Unite, fino alla lettera indirizzata al Congresso americano, nella quale sollecita, come madre di due figli, l’approvazione del del congedo parentale.

Meghan ha firmato la lettera “Duchessa di Sussex”, il ruolo dal quale era fuggita lasciando la Royal Family. La Regina aveva proibito di usare il titolo per scopi politici, ma Meghan (dicono gli esperti), potrà sostenere che questi sono fini sociali e umanitari, non politici. L’esperto di americano Kinsei Schofield ha detto a Alexander Larman, corrispondente di The Spectator: “È stato confermato che Meghan in marzo si è incontrata con alcuni democratici per ascoltare le loro opinioni, ed è apparsa più volte insieme a Michelle Obama, Stacey Abrams, Hillary Clinton e Kamala Harris. Lei sa che nella percezione della gente sei la persona con cui ti associ, e si sta posizionando accanto a una leadership femminile di sinistra”.

Se tutto questo è vero, allora per Meghan si prepara la difficile scelta di dovere rinunciare al titolo di Duchessa di Sussex.