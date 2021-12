Industria, segnali incerti. L’Italia vigili anche su altre incognite

Non sono positivi i dati sulla produzione industriale di ottobre certificati oggi dall’Istituto Nazionale di Statistica. Si stima che l’indice destagionalizzato viaggi su un calo dello 0,6% rispetto a settembre. Ma nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. E resta positivo “il confronto con il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria: il livello dell’indice di ottobre è superiore dello 0,7%”. Dunque, a leggere i segnali, quello che si rileva è che siamo ancora in un periodo di transizione in cui, seppure la crescita resta alta e superiore rispetto ad ogni previsione, ci sono incognite che mantengono un possibile potere di destabilizzazione. Monitorarle è in questo momento impresa ardua ma doverosa.

Sulla diminuzione delle attività che riguardano la realizzazione dei prodotti industriali non possono non avere avuto incidenza i problemi che stanno interessando l’economia globale: a partire dall’approvvigionamento di materie prime e di beni energetici, con un aumento dei costi rilevante delle prime e dei secondi. Assistiamo a una fase di incertezza, che oltre all’economia reale, tocca da vicino il mondo della finanza e quindi degli investimenti, che mai come adesso sono linfa vitale per uscire dalla crisi. Il governo nazionale la sua parte la sta facendo prediligendo politiche espansive per rivitalizzare l’economia. La spesa pubblica sta aumentando anche per ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese e al fine di sbloccare risorse da impiegare per la crescita.

La manovra di Bilancio che il Parlamento si appresta ad approvare entro la fine dell’anno è, infatti, in deficit ed è destinata a produrre ulteriore debito. Una siffatta legge finanziaria è stata resa possibile grazie alla sospensione delle regole europee del Patto di Stabilità. Che hanno permesso agli Stati, che quel Patto lo hanno sottoscritto, di affrontare l’eccezionalità del periodo. Ma prima o poi l’Italia con l’aumento progressivo del suo debito pubblico dovrà farci i conti.

Molto dipenderà da quello che nei prossimi mesi deciderà la Banca Centrale Europea sui tassi di interesse e non è affatto da escludere la possibilità che vengano alzati il prossimo anno per fronteggiare l’inflazione. In questo caso, come gli economisti insegnano, aumenteranno anche gli interessi sul debito. L’Italia potrebbe trovarsi molto velocemente in una situazione di ulteriore difficoltà, se non potesse più contare sui salvagenti che gli sono stati lanciati da Francoforte in ambito monetario e dall’Ue sulle regole che sono a monte del controllo dei bilanci dei singoli Stati.

Va detto anche, che per Paesi ad alto debito pubblico come il nostro, non è proprio una buona notizia l’arrivo al dicastero tedesco delle Finanze dell’ortodosso Christian Lindner, membro della Fdp, la gamba liberale della nuova coalizione guidata da Olaf Scholz. Il nuovo ministro potrebbe essere un ostacolo sulla strada di una modifica del Patto di Stabilità, battaglia appena cominciata nelle istituzioni Ue con l’avvio ufficiale della discussione da parte della Commissione.





Lindner è tra i sostenitori del rigore dei conti e della stabilità dell’Eurozona ad ogni costo. Per ora ha mandato segnali distensivi, ma bisognerà vedere quanto in là sarà disposto a spingersi. Il ruolo a Bruxelles della Germania post Merkel è ancora tutto da disegnare.