Se Macron diventa l’uomo forte del rapporto tra Francia e Germania

“Macron vuole diventare l'uomo forte del rapporto franco-tedesco”, questo è il titolo di un articolo recentemente pubblicato sul quotidiano francese Le Figaro. Dopo 60 anni di fruttuosa amicizia le cose tra i due poteri europei sembrano cambiare rapidamente ora che la Merkel non governerà più la Germania dopo 16 anni. Ma cosa cambia esattamente? E che cosa significherà questo per l'Europa?

La Germania e la Francia hanno alle spalle una storia estremamente complessa e difficile. La guerra franco-prussiana, la prima e la seconda guerra mondiale sono solo qualche esempio che marcano momenti di profondo odio tra le due nazioni. Le continue guerre e le avversità sono andate avanti per centinaia di anni, sfociando nella definizione "ostilità ereditaria".

Dopo la seconda guerra mondiale, però, le cose cambiarono radicalmente tra la Germania e la Francia. Sebbene la Francia non volesse inizialmente una Germania di successo e integrata, la decisione della Francia di allearsi con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti nel 1947 portò alla creazione dell'attuale Unione Europea, unitamente alla firma del trattato dell' Eliseo tra i due poteri nel 1963. Da quell’anno in poi il rapporto franco-tedesco si è evoluto fino a diventare uno dei più importanti per l'Unione Europea, in termini di potere economico, oltre alla rilevanza politica a livello internazionale.

"Non succede nulla quando Francia e Germania non sono favorevoli", così viene descritta la dinamica tra le due maggiori potenze europee. Questo si è ampiamente dimostrato attraverso gli innumerevoli accordi grazie all’ eccellente lavoro di squadra che li ha conclusi soprattutto negli ultimi 16 anni. La risposta unitaria dei precedenti ministri degli esteri Jean-Marc Ayrault e Frank-Walter Steinmeier alla Brexit e la creazione di un consiglio di integrazione franco-tedesco per affrontare meglio l'afflusso di immigrazione nel 2016, sono solo alcuni esempi che mostrano quanto successo abbiano questi paesi quando lavorano insieme.

Tuttavia, il rapporto franco-tedesco non è certamente perfetto. Angela Merkel, che è stata il volto della Germania negli ultimi 16 anni, aveva certamente un talento per respingere i problemi. La mancanza di fondi da parte della Germania per finanziare generosamente il ministero della difesa è sempre stato un problema per la Francia che però grazie alla Merkel non si è mai discusso in modo approfondito, il nuovo Cancelliere della Repubblica tedesca sarà però chiamato di risponderne a breve. Inoltre, la Francia e la Germania hanno punti di vista opposti quando si tratta di come agire a proposito della politica estera. La Germania è riservata e non osa prendere alcuna decisione militare drastica e cerca di mantenere le situazioni pacifiche senza sollevare troppo polverone. La Francia, al contrario, è sempre stata schietta e diretta quando si trattava del proprio approccio agli affari esteri. La politica estera molto cheta della Merkel ha agito come una sorta di freno per la Francia, da cui Macron sta già cercando di liberarsi. Negli ultimi mesi infatti Macron ha mostrato un notevole sforzo di leadership nell'UE, oltre a che una notevole svolta a livello internazionale.

In vista delle prossime elezioni in Francia Macron ha offerto nuove idee per modernizzare l'Unione Europea. L'abolizione del trattato di Maastricht, così come un mercato in generale più libertario, sono solo alcuni esempi offerti dal presidente francese. Inoltre, la Francia sta per assumere la presidenza dell'Unione Europea, dando ai francesi maggiori opportunità per prendere le distanze dall’evidente dipendenza dalla Germania. È però molto importante notare la grande stima del popolo e della politica francese verso la Merkel, la quale è stata salutata calorosamente in Francia qualche settimana fa.

Da un punto di vista internazionale invece, Macron si è davvero fatto avanti, cosa che si era astenuto dal fare quando era in stretta collaborazione con la Germania. Ha firmato un Trattato con l’Italia, analogo a quello siglato molti decenni fa con Berlino, e qualche settimana prima aveva avuto una reazione molto esuberante ma corretta all’annuncio dell'accordo sottomarino Australia-Stati Uniti ha attirato l'attenzione internazionale, ma ha finalmente dimostrato che l'Unione europea non accetterà più di sentirsi trascurata dagli alleati internazionali. Il presidente francese non si sta certo trattenendo nemmeno a creare tensioni con il Maghreb lo scorso settembre infatti ha ridotto i visti concessi ai cittadini maghrebini, cosa che ha generato agitazione in tutte le regioni francofone.

Dunque, è chiaro che le dinamiche tra Francia e Germania stiano cambiando rapidamente. Sebbene sia ragionevole pensare che l'amicizia tra i due paesi continuerà a durare, sembrerebbe che ci sia uno slittamento di potere dalla Germania alla Francia. Dovremo sicuramente aspettare e vedere quale influenza avrà una Francia forte e motivata sull'Ue. L'unica cosa certa è che c'è bisogno di un cambiamento dell’Europa se non si vuole perdere completamente rilevanza a livello mondiale.