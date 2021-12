Suicidio assistito, dopo primo “sì” della Camera, domani in Parlamento

Appena due settimane fa era arrivata una svolta attesissima sul caso di “Mario” (nome di fantasia) che da tempo chiede di poter accedere al suicidio assistito, ma è alle prese con ritardi burocratici e un “braccio di ferro” con l’azienda sanitaria delle Marche dove risiede.

Nelle scorse ore e forse proprio sulla scia dell’eco mediatica, le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno dato il via libera al testo sul suicidio assistito, che dovrebbe dar corso e seguire le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019, sul cosiddetto caso Cappato-Dj Fabo.

Cosa prevede il ddl e cosa accadrà adesso

Il ddl è stato approvato, nonostante il voto contrario di tutto il centrodestra, ma con l’appoggio di M5s e centrosinistra. Ora andrà in Aula a Montecitorio lunedì 13 dicembre.

Il testo prevede che siano istituiti Comitati per la valutazione clinica, cioè team composti da medici specialisti in tutte le Asl, che dovranno esaminare le domande di suicidio assistito, redatte dai medici, su richiesta del paziente. "Al fine di garantire la dignità delle persone malate - afferma il testo - e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del ministero della salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende sanitarie territoriali".

Cosa sono i Comitati per la valutazione

Come si legge del ddl, i Comitati "dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti ivi compresi palliattivisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita".

L’emendamento che prevede la “sanatoria”

Un emendamento al testo licenziato dalle Commissioni di Montecitorio prevede una sorta di “sanatoria” sui casi precedenti. Prevede che “non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti delle condizioni della presente legge e la volontà libera informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata”.

Sì all’obiezione di coscienza

Nel testo è prevista anche la possibilità di obiezione di coscienza: "Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione". "La dichiarazione dell'obiettore - si legge in un emendamento - deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento" di attuazione della legge, "al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente".

"L' obiezione di coscienza - precisa ancora l'emendamento - esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente diretta al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento".

Il caso di “Mario”

Solo pochi giorni fa “Mario”, paziente tetraplegico di 43 anni, originario di Ancona, aveva ottenuto il primo “sì” che gli apre la strada all’accesso al trattamento di fine vita. Il Comitato etico dell’ospedale di Ancona, infatti, aveva dato parere positivo al suicidio assistito perché nel suo caso sussistono le quattro condizioni per l’accesso al trattamento, previste dalla sentenza della Consulta del 2019: «Il pronunciamento della Corte Costituzionale dice che l’aiuto fornito a un malato capace di autodeterminarsi, con una patologia irreversibile fonte di gravi sofferenze, dipendente da trattamenti di sostegno vitale, non è reato» aveva spiegato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, che assiste l’uomo.