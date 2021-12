NoBooster, cresce il popolo di chi non vuole la terza dose di vaccino

Il Green Pass doveva durare un anno, poi la durata è scesa a 9 mesi, ma nel frattempo anche l’intervallo tra una dose di vaccino e l’altro si è accorciata.

Non solo: mentre si procede con la terza dose, si ipotizza anche un richiamo, in primavera, con una quarta somministrazione, specifica contro la variante Omicron.

Ce n’è abbastanza, secondo i più dubbiosi, per attendere con il richiamo – detto “booster” - o rifiutarlo del tutto.

Cresce, infatti, il popolo dei #NoBooster, chi non ha voglia o convinzione per sottoporsi alla terza iniezione a cinque mesi dalla seconda di vaccino anti-Covid.

“Scettici” in aumento

Se per la prima dose non ci sono stati molti dubbi e neppure per quella di richiamo, per proteggersi dal virus Sars-Cov2, ora che è tempo di una nuova somministrazione qualche perplessità si affaccia per chi teme possibili effetti negativi nel ricevere una iniezione “booster”, tra l’altro non più a sei mesi ma a cinque dall’ultima.

Coloro che si proclamano “scettici” crescono, dunque, nelle ultime settimane e manifestano il loro pensiero – ancora una volta – in Rete, con tanto di hashtag sui social network. Così, se finora l’obiettivo era “solo” quello di convincere i “No Vax” e poi i “No Green Pass”, ora si aggiunge la sensibilizzazione ai “No Booster”.

Oltre ai timori di chi non vorrebbe avere a che fare ancora con febbre, dolori muscolari e articolari, spossatezza o mal di testa (a seconda del tipo di vaccino, ma anche degli individui), ecco che si aggiunge il rifiuto a dover magari poi ricorrere a una quarta dose, in primavera, specifica contro la variante Omicron, come annunciato da Pfizer. O a una quinta, nel caso in cui comparisse una nuova mutazione che la renda necessaria.

Chi sono i “No Booster”

Su Facebook è nato anche un gruppo, chiamato “Non farò la terza dose” e che cresce di giorno in giorno rispetto agli oltre 200 membri delle prime ore. Ma non si tratterebbe solo di un “fenomeno social”. Come ricorda l’Huffington Post, un sondaggio condotto da EngageMinds HUB, Centro di ricerca dell’Università Cattolica di Cremona, indica che il 33% degli italiani sarebbe dubbioso sull’utilità della dose “booster”, mentre il 30% non la riterrebbe necessaria e il 10% sarebbe apertamente contrario.

Il campione dell’indagine è di 6.000 persone, ma potrebbe essere rappresentativo di chi ha “poca o nessuna intenzione di sottoporsi alla terza dose”, cioè italiani che secondo i curatori della ricerca non sarebbero “No Vax”, in quanto già vaccinati.

Non si tratterebbe, inoltre, di una categoria ben specifica, perché non emergerebbero differenze di genere, età, titolo di studio o provenienza geografica.

“Ciò che impatta, e questo non sorprende – sottolinea Guendalina Graffigna, direttrice dell’EngageMinds Hub – è che chi risulta avere poca fiducia verso la scienza e il sistema sanitario è ancora meno propenso a vaccinarsi per la terza volta”.

Quanto a lungo proteggono i vaccini?

La domanda più frequente, nel frattempo, è quanto durino i vaccini, quanto a lungo possano proteggere. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, reso noto in queste ore e relativo al periodo 22 novembre - 5 dicembre 2021, l'efficacia nel prevenire nuove infezioni, ricoveri e decessi scende dal 74% al 39% dopo 5 mesi dal secondo richiamo, sia nella forma sintomatica che asintomatica del Covid.