Sciopero Cgil e Uil, rischio caos nei trasporti: orari, città, motivi

"È il momento che il mondo del lavoro riprenda voce e centralità. In Italia e in Europa c'è stato un aumento della precarietà del lavoro senza precedenti. Come si dice a Roma, quando ci vuole ci vuole. Non puoi continuare a far finta di non vedere". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, spiega i motivi che hanno spinto a indire lo sciopero generale per oggi insieme alla Uil, ma senza la Cisl.

La protesta durerà 8 ore e coinvolgerà soprattutto il settore dei trasporti, dove si teme il caos. Niente stop, invece, a scuola dove i lavoratori hanno già manifestato il10 dicembre.

Il punto con le città, gli orari e i mezzi coinvolti.

Stop dei treni

Il settore maggiormente interessato dall’agitazione è quello dei trasporti, in particolare ferroviari, con i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (dunque anche di Trenitalia) già in agitazione dalla mezzanotte del 16 dicembre fino alle 21. Sono garantiti, però, i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 (sia per treni regionali che per treni a lunga percorrenza).

Lo sciopero dei mezzi pubblici

Anche i trasporti pubblici a livello locale risentono dello sciopero. A Milano aderiscono i dipendenti di Atm, con rischi per la frequenza di metro e bus, ma corse garantite nelle fasce 8.45-15 e dalle 18 fino a termine del servizio. Anche a Bologna i dipendenti di Tper sono in agitazione, come a Roma dove i disagi riguardano l'intera rete Atac e RomaTpl (bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo). Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. In Toscana si fermano i dipendenti di Autolinee Toscana (AT); sono garantite corse in alcune fasce orarie (diverse per ogni provincia).

Agitazione anche in Polizia

A incrociare le braccia è anche il personale di Polizia aderente a Silp Cgil e Uil Polizia, che hanno confermato che gli agenti liberi dal servizio potranno "partecipare alla manifestazioni". Hanno aderito all'agitazione anche Usip, Usic, Usif e Uilpa.

Chi non si sciopera

Dallo sciopero di oggi sono esclusi, invece, i lavoratori delle Poste italiane addetti agli sportelli, a causa dell’intervento del Garante sugli scioperi. Garantiti anche i servizi che riguardano il settore Igiene ambientale e i dipendenti di Poste appartenenti alla divisione Mercato privati. Anche la scuola garantisce le lezioni, perché per docenti e personale ATA lo sciopero c’è stato il 10 dicembre.

I motivi della protesta

Lo stop di 8 ore è stato deciso in aperto contrasto da parte di Cgil e Uil nei confronti della manovra del governo Draghi. Secondo Cgil e Uil è "insoddisfacente, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile".

Cortei e sit-it

La manifestazione nazionale va in scena a Roma, a partire dalle 10, ma cortei sono previsti nelle principali città italiane. Nella Capitale intervengono dal palco i segretari di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. A Bari la manifestazione vede la partecipazione di delegazioni di Puglia, Molise, Basilicata, Calabria. A Milano, dopo il concentramento in Piazza Castello, il corteo sfila per le vie del centro e aderiscono anche rappresentanti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento e Bolzano, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia. Altri cortei si svolgono a Cagliari e Palermo.