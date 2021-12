Natale, misure anti-Covid. Draghi, “Decideremo giovedì”. Le ipotesi

L’Italia riceve gli elogi del nei-cancelliere tedesco, Olaf Sholz, per la gestione della pandemia, e Mario Draghi, in occasione della conferenza stampa che segue il vertice bilaterale, lo ringrazia “per gli elogi". Male attenzioni sono puntate ai prossimi interventi, che arriveranno alla vigilia di Natale e potrebbero impattare sulle Feste.

Il premier avverte che sulla campagna di vaccinazione “c'è ancora da lavorare e essere attenti", poi chiarisce: “In Cabina di regia passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora nulla di deciso".

Il Governo, dunque, attende di conoscere la diffusione della nuova variante Omicron, fino "a mercoledì o giovedì”, poi valuterà l’eventuale stretta.

Mattarella: “Troppo spazio ai No Vax”

Intanto, nel percorso che porta il presidente della Repubblica al congedo definitivo di fine mandato, Sergio Mattarella non risparmia un commento proprio sulla situazione pandemica. In occasione della tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno al Palazzo del Quirinale, il capo dello Stato ha tratteggiato un bilancio che si sta chiudendo, segnato da “scelte coraggiose”, “progressi della scienza”, “comportamenti coscienziosi”, “senso civico diffuso” e “convergenza tra le istituzioni e i cittadini".

“La normalità che perseguiamo non sarà comunque il ritorno al mondo di prima” dice Mattarella, che sottolinea come non bisogna dare spazio a ciò che divide, con riferimento ai No Vax. “Ho sottolineato soprattutto le ragioni che inducono alla speranza perché, troppo spesso preferiamo soffermarci sui nostri limiti, su ciò che divide o sulle lacune. Non vanno né ignorate né sottaciute ma, limitandosi a questo, si rischia di cedere alla tentazione della rassegnazione”.

Il Lazio anticipa la stretta anti-Covid: cosa cambia

Intanto, come previsto, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha anticipato alcune misure anti-Covid a partire dall’obbligo di mascherina "su tutto il territorio regionale, nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata" a partire dal prossimo 23 dicembre. La misura è valida per un mese.

L’ordinanza regionale prevede anche un test anti-Covid per gli operatori sanitari ogni dieci giorni, per intercettare eventuali positività al coronavirus in maniera tempestiva: "l'aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private” durerà un mese.

Sale l’incidenza dei contagi

Quanto alla diffusione del virus, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 16.213 nuovi contagi da coronavirus e 137 decessi, con il tasso di positività al 4,8%. Aumentano i ricoveri ordinari (+375) e in terapia intensiva (+21), questi ultimi a 987.

Ema autorizza Novavax

Una buona notizia arriva dall’Ema che, come previsto, ha autorizzato il quinto vaccino anti-Covid: il Novavax. A differenza dei precedenti, è “proteico”: si basa su una tecnica più “tradizionale”, analoga a quella di vaccini già in circolazione da decenni come quelli contro meningite, epatite C e HPV. Ne occorrono due dosi, a distanza di 21 giorni, e i dati dei test non hanno mostrato effetti collaterali che non siano quelli consueti (febbricola, dolore nella sede dell’iniezione).