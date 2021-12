Kate Middleton regina di charme: sold out il cardigan Miu Miu da 1400€

Kate Middleton è già regina di stile: tutte le donne vogliono vestirsi come lei e danno la caccia online agli abiti che indossa la moglie del principe William. L’ultimo capo che ha scatenato le imitatrici della duchessa di Cambridge è il cardigan rosso in cachemire con bottoni di madreperla, colletto e roselline bianche di Miu Miu (costo 1.400 euro): il prezioso giacchettino è ormai sold out da giorni.

Kate indossa il cardigan nel trailer di “Together at Christmas”, il concerto di Natale che sarà trasmesso nel Regno Unito la sera del 24 su Itv dall’ Abbazia di Westminster. "Sono così entusiasta di ospitare Together at Christmas qui all'Abbazia di Westminster", dice la duchessa di Cambridge nel video, seduta tra i banchi della stessa abbazia dove nell’aprile del 2011 è stato celebrato il suo matrimonio con William.

Boom di richieste

Il cardigan rosso con i dettagli bianchi scelto da Kate Middleton (outfit tipicamente natalizio), ha fatto registrare il boom di richieste online: sul Sun si legge che la risorsa creativa Design Bundles ha rivelato che le ricerche online per "Miu Miu cardigan" (il marchio fa parte del gruppo Prada), sono salite alle stelle fino a quasi dieci volte il volume medio in un giorno.

Un picco senza precedenti per le persone che cercano online i cardigan firmati Miu Miu, secondo l'analisi dei dati di ricerca di Google. Un portavoce di Design Bundles ha commentato i risultati: "Qualsiasi stilista abbastanza fortunato da avere Kate Middleton come modella per i suoi pezzi è destinato a vivere, poiché tutto ciò che indossa la duchessa di Cambridge si esaurisce in pochi giorni, con le donne di tutto il mondo che cercano disperatamente di emularla. Il ricco cardigan rosso Miu Miu di Kate, inframmezzato dalle ciocche lucenti dei suoi capelli, crea un bellissimo look natalizio, perfetto per la stagione”.