Il calciomercato nella Capitale: Roma e Lazio pronte per Gennaio

Il mercato di gennaio è alle porte e le operazioni cominciano ad entrare già da subito nel vivo. Alcune squadre hanno già messo in buca alcune trattative, come il passaggio di Manolas in Grecia, all'Olympiacos dal Napoli o il trasferimento da oltre 60 milioni di Ferran Torres dal Manchester City al Barcellona. Diverse società necessitano di alcuni mutamenti nella rosa, nonostante il periodo non consenta ancora acquisti stellari, almeno in Italia. Le big in Serie A stanno cercando però di fare l’investimento decisivo, che possa aggiungere qualità in vista della corsa alla Champions League. Tutte stanno già tenendo sott'occhio alcuni obiettivi, cercando di concludere al più presto gli affari. In particolare modo due squadre, che si contendono un posto in capitale, per raggiungere le prime quattro posizioni: Roma e Lazio. Due momenti diversi, ma stesse esigenze sul mercato, che nasconde sempre diverse insidie, in particolar modo quando vi è poco tempo, come nel mercato invernale. Quali sono dunque gli obiettivi di queste due squadre romane ?

Calciomercato Roma 2022: un uruguaiano per Mourinho

In casa Cagliari sta scoppiando un caos, a causa di una rottura di rapporti tra alcuni giocatori e la società. Tra questo vi è Nandez, centrocampista uruguaiano che da tre anni è una delle fortune nella società sarda. Un giocatore chiave, capace di giocare in tantissimi ruoli, dall’esterno di centrocampo al mediano, sino a fare il terzino quando doveva sacrificarsi. Un elemento duttile, caparbio sia nel recupero palla che nel puntare l'uomo. Nelle ultime sessioni di mercato si è rivelato protagonista, vista la sua volontà di cambiare aria: tante società lo seguono per esaudire il suo desiderio, anche se le richieste dei rossoblù non sono semplici da accontentare.

Tra i più interessati vi sono i capitolini della Roma, che cercano un giocatore adattabile in diversi ruoli, che possa portare fisicità e intelligenza tattica in mezzo al campo. La destinazione sarebbe alquanto gradita visto il progetto importante che sta portando avanti la società dei Friedkin, alla ricerca di nuovi volti pronti ad affrontare al meglio una piazza frizzante come quella dei giallorossi. Le richieste però non sono basse visto che il cartellino avrebbe una cifra intorno ai 20 milioni, che ad oggi non prevedono sconti con inserimenti di contropartite. Si vociferava di un'offerta di dieci milioni più il cartellini di Felix (in prestito) o Kumbulla.

Per ora le parti sono lontane, anche perché Giulini sta attendendo qualche passo avanti anche dall’Inter e Arsenal. Entrambe stanno aspettando di liberare qualcuno in rosa per poter liberare uno slot, anche considerando che il giocatore è extracomunitario. Mourinho e i suoi hanno dunque un lieve vantaggio per agire in fretta, in modo tale da poter chiudere e garantire al tecnico il suo nuovo rinforzo. Come alternativa, anche se potrebbero arrivare entrambi, vi è Grillitsch, giocatore dell'Hoffenheim, che ha una valutazione intorno ai 6 milioni. Un classe '95 che si potrebbe rivelarsi interessante per il nostro campionato.

Così come Tousart, elemento in forza al Hertha Berlino, club che si trova sempre in Bundesliga e con cui la Roma ha un accordo da diverso tempo. La trattativa si avvia sui 12 milioni, anche se mancano alcuni dettagli sul contratto del giocatore. Si attenderà il Cagliari per una quindicina di giorni, prima di chiudere per gli altri due giocatori che si trovano in Germania. L'obiettivo è poterne avere almeno due su tre, in modo tale da liberare anche Diawara.

Calciomercato Lazio 2022: Sarri, la rotta deve invertirsi

I piani della Lazio non stanno andando esattamente come tutti si sarebbero aspettati, soprattutto dall’arrivo di Sarri, che sulla carta avrebbe dovuto far assimilare al più presto la sua idea di calcio al team. Invece i piani stanno andando a rilento e i risultati non sempre sono positivi. La squadra si trova attualmente all'ottava posizione in classifica, con la piena ambizione di poter raggiungere perlomeno la zona europea, in modo tale da piantare le basi per un futuro luminoso. In primis bisognerà discutere del rinnovo per il tecnico ex Napoli, che anche al termine della gara con il Venezia ha dichiarato “Se mi propongono un rinnovo del contratto, lo firmo subito”.

Insomma, gli animi non sono a pezzi, anzi, ma il presidente Lotito e il suo braccio destro, Tare, aspettano risultati concreti. Grazie al mercato invernale le cose potrebbero cambiare, viste anche le tante necessità di rinforzare la rosa. Il primo caso è quello che riguarda Muriqi, attaccante Kosovaro che non ha mai brillato in capitale. La sua valutazione si è abbassata molto (In confronto ai 20 milioni investiti su di lui da parte della società e le richieste molto risicate. È richiesto in Turchia, dove farebbe ritorno per provare a rinascere. Anche allo Spezia e al Genoa hanno fatto richieste sul suo conto in prestito, ma i biancocelesti vorrebbero venderlo definitivamente per poter investire, concretamente, su qualche altro obiettivo.

La prima scelta è Botheim del Bodo, attaccante veloce che ha punito i cugini della Roma. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Con lui, anche Sesko, classe 2003, attaccante del Lipsia, dal futuro roseo. Trattare con i tedeschi non è cosa facile e ad oggi la trattativa rimane fredda. Così come quella per Joao Pedro, grande sogno della Lazio che però Giulini non vuole assolutamente perdere durante la prossima sessione.

Gli altri obiettivi nel prossimo mercato sono legati alla cessione di Vavro, cercato in Spagna dal Rayo Vallecano e dall'Espanyol. Se dovesse partire, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, Tare si fonderebbe su Casale del Verona. Il giovane centrale si sta muovendo bene con la nuova gestione Tudor. Il tecnico croato però non si libererà facilmente di lui, cercando di non perdere i suoi pezzi pregiati. Alcune voci da spogliatoio vedono lontano anche Lazzari, un po’ fuori dagli schemi da quando c'è Sarri. Su di lui ci fa un pensiero Conte, anche se i capitolini vorrebbero almeno 15 milioni di euro. Per ora tanta carne al fuoco che però passa dalle cessioni, che consentiranno il reale arrivo di qualche nuovo elemento.