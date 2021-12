Sette squadre in lotta per non retrocedere. E sarà molto dura

In questo girone d'andata le cose non sono andate bene proprio per tutti, anzi tutt’altro. Infatti diversi team in questa Serie A 2021/2022 si stanno contendendo la famigerata salvezza, che consentirebbe il proseguo dell'avventura nella massima categoria italiana. Una corsa per evitare la retrocessione che vede protagoniste ben sette squadre, che dovranno cercare di raggiungere al più presto i famosi 40 punti, nel girone di ritorno.

La più evoluta a livello tecnico è sicuramente l’Udinese, che con la nuova gestione potrebbe iniziare un campionato completamente diverso. Il Venezia di Zanetti ha fatto fatica a raggiungere il punteggio pieno durante le partite, ma ha dimostrato un gioco interessante. Così come lo Spezia di Thiago Motta. Le due genovesi stanno deludendo anche in questa stagione, anche se la Sampdoria ha qualcosa in più rispetto ai cugini. Il fondo della classifica è occupato dal Cagliari e la Salernitana. Chi avrà la mentalità giusta per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Le valutazione della lotta salvezza:

La nuova Udinese:

Partiamo da un presupposto ben preciso, prima di fare ogni tipo di analisi: l'esonero di Gotti rimarrà un mistero per tutti, in ogni caso, visto che nonostante i risultati l'allenatore ha sempre dimostrato di avere delle grandi potenzialità tattiche. Come detto, diverse partite sono state sfortunate, visto che la squadra giocava meglio dell'avversario, sbagliando però alcuni dettagli fatali ai fini del risultato.

Il tecnico è stato l'artefice della nascita di Beto, che è diventato un pilastro per tutta la squadra. I suoi goal hanno tenuto lontana la zona calda, consentendo al gruppo di poter comunque respirare, vista l'estesa concorrenza per la salvezza.

La società esonerando Gotti ha voluto dare una nuova impronta al gruppo, per accelerare il processo di crescita, senza dover lottare per salvarsi durante diciannove lunghe giornate. Un colpo di genio per alcuni, visto che Cioffi, casualmente scelto in attesa del nuovo allenatore, ha ottenuto risultati strepitosi, fermando il Milan e sta vincendo a Cagliari.

Un nuovo allenatore giovane pronto a scoppiare, visto che difficilmente Pozzo lo sposterà dal ruolo di allenatore primario. Il suo gioco è diverso rispetto a quello della gestione precedente, visto che si affida al attacco di massa, obbligando l'avversario a rimanere basso. Rischioso quando si subiscono ripartenze, ma ottimale in fase offensiva per mandare in crisi l'avversario.

Gotti preferiva un gioco paziente, basato su un possesso lungo, con la ricerca continua della punta in verticale. La squadra potrebbe rinascere, visto che si trova a pochi punti dalle squadre in lotta per la metà classifica, visto che deve disputare ancora una gara con la Salernitana.

La Genova delle delusioni:

Hanno mutato completamente il loro andamento in Serie A, passando da anni gloriosi, in cui si aggiravano sempre nella parte sinistra della classifica, ad una continua ricerca alla salvezza. In questa stagione particolare poi, le difficoltà si sono duplicate. Entrambe le società hanno cambiato gestione tecnica passando da due esperti allenatori come Ranieri e Ballardini, per affidarsi a due giovani tecnici: D'Aversa per la Sampdoria e Shevchenko per il Genoa. Un percorso completamente diverso, che alla fine però vede entrambe ai margini della zona rossa. I blucerchiati hanno iniziato alla grande galleggiando subito nelle posizioni alte della classifica.

L'arrivo di Caputo ha scaldato l'ambiente e da subito l'ex bomber neroverde ha dato una mano alla rosa. La mancata intesa con Quagliarella però non aiuta e pian piano hanno iniziato una discesa, con una serie di sconfitte inspiegabili. Segnavano poco e non riuscivano mai ad essere incisivi nel difendere. Insomma, poche motivazioni e animi a terra. L'esonero sembra nell'aria, fino a quando Ferrero decide di dare un'ultima chance al tecnico proprio nel derby. Da lì le cose sono andate bene, visto che la gara è stata vinta e la squadra ha scoperto un’attaccante che potrebbe essere rivoluzionario per la seconda parte di stagione: Gabbiadini. D’Aversa si è salvato all'ultimo e adesso sta iniziando di nuovo a scalare il range, ottenendo punti pesanti, come con la Roma.

Il Grifone invece non se la vive bene per niente e probabilmente, la nuova società si è già fatta del male da sola. Da subito non è sembrato un gruppo particolarmente rivoluzionario rispetto a quello di un anno fa. Eppure Ballardini riusciva a lasciare qualcosa di positivo, anche in mezzo alle difficoltà. Lanciare talenti, tenendo stretta la coesione del gruppo sono elementi che difficilmente ritroviamo nella gestione di Sheva.Da quando è arrivato lui la squadra non ha mai vinto e soprattutto, non ha mai dimostrato nessuna struttura tattica in campo. Solo tanta paura. Stanno rischiando e se non si trovano velocemente dei punti di riferimento tra i vari giovani in rosa, rischiando di essere risucchiati dalla zona calda.

Il bel gioco di Zanetti e Thiago Motta.

Due allenatori diversi nella loro storia e nel loro modo di vedere il calcio, eppure vivono con la stessa filosofia: giocare bene a pallone è importante quasi come portare punti casa. Essenziale. Rinunciando talvolta alla vittoria per il troppo coraggio messo in campo, che spesso viene punito. Sono entrambe ad una discreta distanza dalla zona retrocessione, nonostante in diversi momenti di questa prima parte di stagione fossero in bilico. In primis Motta che dopo la gara con il Napoli sarebbe stato pronto a firmare l’esonero, evitato grazie a tre punti inaspettati. Perché il calcio è degli audaci e questa Serie A necessita di persone che non hanno paura di giocare con eleganza.

I liguri hanno subito grandi imbarcate visto che si muovevano tutti fino alla mediana avversaria, obbligando i propri difensori a stare altissimi. Contro squadre come Lazio o Juventus è stato decisivo come errore. Eppure hanno sempre tenuto le partite aperte fino alla fine, senza abbattersi per il risultato.

Gli screzi nello spogliatoio non sono stati d'aiuto, ma il tecnico si è dimostrato maturo nel suo intervento, riuscendo a rimettere gli animi in pace. Alcuni giocatori come Maggiore o Bastoni stanno facendo pian piano quel salto che cercavano con la promozione in A. Il tecnico oriundo ha dato fiducia , tirando fuori le doti dei giocatori e con la sua grande passione, potrebbe compiere un vero miracolo.

Il miracolo lo cercano anche in Veneto, dove è giunto un tecnico dal cuore grande e dalle idee interessanti. Il Venezia in punta di piedi ha iniziato male la stagione, vivendo un periodo di adattamento colmo di sconfitte. Poi il gioco ha iniziato ad avere un suo disegno, formandosi e mettendo a punto in campo. I risultati, come con la Roma o la Juventus, sono frutto di un lavoro paziente, basato su tanti elementi del gruppo che stava in Serie B.

Alcuni nuovi elementi, come Okereke o Romero, stanno facendo la differenza, mostrando talento e esperienza. Così come Aramu, glaciale rigorista che dopo anni di tentativi vani ha finalmente trovato la sua squadra. Caldara leader, Forte invece è il bomber che non ti aspetti. Un gruppo che tiene alla propria piazza e che lotterà per dimostrare che un progetto esiste realmente. La Serie A non può essere solo di passaggio.

Le ultime della classe:

C'è ne sono diverse, anche al vertice della classifica, ma le ultime due sono indubbiamente le più deludenti. Parliamo di Salernitana e Cagliari, due realtà di differente livello, che stanno però incontrando le stesse difficoltà. I sardi sono partiti con le migliori speranze, basando il progetto sulle idee di Semplici. Il tecnico, che aveva concluso al meglio la scorsa stagione con la salvezza, non è riuscito a raccogliere punti, lasciando il team da subito in difficoltà.

L'arrivo di Mazzarri ha parzialmente migliorato la situazione, visto che ha ottenuto quattro pareggi consecutivi che sapevano di speranza. Poi di nuovo il tracollo, con un diciannovesimo posto che sta deludendo tutta la piazza, ormai inferocita. Avere in squadra giocatori del livello di Cragno, Joao Pedro o Nandez e non riuscire ad essere incisivi in stagione è assolutamente inaspettato. Rischiano tanto, soprattutto dopo i litigi (con probabile addio a gennaio) di Caceres, Nandez e Godin, essenziali per la rosa.

A Salerno sono riusciti a fare anche peggio, anche se obiettivamente da parte loro era maggiormente immaginabile. Non hanno una rosa di livello per la categoria, visto che hanno basato il progetto sulla stessa squadra dello scorso anno. Come se non bastasse, i nuovi arrivi come Simy non si sono rivelati all'altezza, lasciando la squadra in mezzo al nulla.

Castori stava cominciando ad ottenere qualche risultato positivo e la società ha voluto comunque esonerarlo per dare spazio a Colantuono. Il tecnico romano è riuscito a fare anche peggio, dando per il futuro pochissime speranze di salvezza. Devono compiere un miracolo, magari rafforzandosi a gennaio: se vogliono salvarsi non possono più temere di giocare a viso aperto.