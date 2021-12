Quarantene e tamponi, tutte le nuove regole in arrivo. Parola al Cts

È caos tamponi e quarantene ormai pressoché ovunque. Ma non mancano neppure le polemiche per le parole del commissario Figliuolo, di fronte alle code di ore per poter ricevere un tampone in farmacia, sollecitato anche per i vaccinati prima degli incontri di Natale in famiglia e con amici. Il generale ha commentato le attese dicendo: "Spesso i cittadini fanno file e file ai Black Friday per acquistare il capo griffato… Giusta la critica, giusto lamentarsi, perché vorremmo vivere in un Paese perfetto, però c'è gente che da due anni tira tutti i giorni, se si è preso un po' di pausa anche il commissario se ne fa una ragione”.

Intanto cambiano le regole anche all'estero. Poisitivi Chiara Ferragni e Fedez.

Quarantena “lampo” per chi ha la “booster”

Il comitato tecnico scientifico, convocato dal Governo, deve decidere se accorciare la quarantena per i vaccinati che vengano a contatto con persone risultate positive. L’obiettivo è scongiurare un “lockdwon di fatto”, come sollecitato dalle Regioni, che chiedono che la quarantena, ora di 7 giorni, sia ridotta a 5 (o 3) per i vaccinati con dose “booster”. “Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità" ha commentato Figliuolo.

Ferragnez positivi (i bambini no)

A diventare positivi ci sono anche diversi vip. Tra questi spiccano Chiara Ferragni e Fedez che, tramite i social, hanno comunicato di essere contagiati, dopo essere rientrati dalle vacanze nei giorni scorsi per un malessere della secondogenita Vittoria. Entrambi sono asintomatici e hanno spiegato che i bambini sono entrambi negativi.

Francia: verso la “booster” a tre mesi

Anche la Francia, intanto, dà il via libera al Green Pass, che entrerà in vigore dal 15 gennaio dopo il “sì” del Parlamento. Già da oggi, invece, sarà possibile effettuare la terza dose, o booster, a soli tre mesi dalla seconda, come annunciato dal premier. Jean Castex ha anche ribadito l’invito a evitare gli assembramenti, di limitare le grandi feste e sottoporsi a tamponi preventivi in vista di Capodanno. Dal 3 gennaio, inoltre, niente più consumazioni al bancone, ma solo al tavolo. Limite di 2mila persone per i grandi eventi al chiuso, 5mila all'aperto, e tornerà allo smart working obbligatorio per almeno tre giorni a settimana.

Regno Unito: “Prudenza”, ma senza restrizioni

La raccomandazione alla prudenza è identica nel Regno Unito, dove però non sono previste ulteriori restrizioni in vista del Capodanno. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati circa 100mila casi al giorno, escludendo Scozia, Galles e Irlanda del Nord. I cittadini sono stati invitati a sottoporsi a tamponi.

Germania in calo, Usa accorcia la quarantena

Calano i contagi, invece, in Germania così come in Austria, anche per l’effetto del mini-lockdown per i soli non vaccinati. In 24 ore sono scesi da circa 10mila a poco più di 7mila. Negli Usa, infine, il Centers for Disease Control and Prevention ha ridotto da 10 a 5 giorni l'isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici. "Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", afferma il Cdc, raccomandando però l’uso di mascherine.

Da lunedì Lazio e Lombardia in giallo

Intanto aumenta l’elenco delle Regioni che potrebbero essere gialle con l’inizio del nuovo anno. Da lunedì 3 gennaio, infatti, dovrebbero cambiare colore anche Lombardia e Lazio, dove intanto si parte con le prenotazioni per la dose “booster” per gli under 18.