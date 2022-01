Covid, chi si è fermato in Serie A: i positivi squadra per squadra

ll caos Covid-19 sta riemergendo anche nel mondo del calcio, dove sono stati presi i primi provvedimenti. Diversi giocatori, o membri dello staff, di diversi club sono risultati positivi, lasciando le varie rose in difficoltà. Il paese calcisticamente più colpito è stata l'Inghilterra, che ha dovuto sospendere già alcune gare a causa dei contagiati nel gruppo.

Una delle problematiche principali sono i calciatori contro il vaccino, che sostengono i “no vax”, obbligando le società ad allontanarli dal resto dei compagni. Gary Neville, ex leggenda del calcio, ha dichiarato che «Il tasso di vaccinati è basso non solo in Premier League ma in tutta la piramide del calcio professionistico. Dobbiamo accettarlo e cercare di capirne il motivo. Ma penso anche che sia arrivato il momento che l'Associazione Calciatori si faccia avanti per spiegare le preoccupazioni dei giocatori, perché non si vaccinano».

Insomma, una lotta ancora in corso che metterà a rischio la stagione di tanti club, influenzati dai comportamenti opponenti di alcuni elementi. In Serie A, hanno tentato di risolvere la problematica in maniera differente, come il Genoa che ha ceduto il giocatore che non voleva vaccinarsi durante l’ultimo mercato o in friuli ,l'Udinese ha iniziato a vaccinare diverso tempo prima, a maggio. In molte squadre hanno aderito anche la formazione femminile e la Primavera, soprattutto se condividono il centro sportivo con i big.

Molti giocatori, come al Bayern Monaco i casi di Kimmich, che da totale oppositore del vaccino ha cambiato idea "E' stato difficile per me fare i conti con le mie paure e certe convinzioni che avevo, ma ora mi sono reso conto di come stanno le cose e mi vaccinerò". Chi invece lo nega per “ motivi religiosi”, difficilmente cambierà idea, mettendo la sua carriera attuale a serio rischio.

Quante società stanno soffrendo in Serie A per i tanti positivi? Potrebbero arrivare delle decisioni sui prossimi turni, visto che il numero di indisponibili aumenta a dismisura.

I positivi in Serie A:

Sono ben 79 attualmente i giocatori positivi al Covid in Serie A, anche se la maggior parte di loro ad oggi sono rimasti anonimi da parte delle società:

Atalanta: I Bergamaschi hanno due giocatori positivi, di cui uno solo è stato dichiarato: Juan Musso. Spazio dunque a Sportiello contro il Torino.

Bologna: Mihajlovic dovrà cambiare un'importante colonna vertebrale della sua rosa, visto che ha perso tre punti cardine. La giovane sorpresa Hickey, il neo arrivato, dagli svincolati, Viola e l’intoccabile sud americano Dominguez. Ad aggiungersi a questa lista vi è il primavera, portiere, Molla.

Cagliari: Per Mazzarri è subito tempo di problemi con i nuovi arrivi, visto che Goldaniga, arrivato in Sardegna pochi giorni fa è risultato subito positivo. Con lui anche Nandez, che ad oggi rimane comunque fuori rosa, anche per i problemi con la società.

Genoa: Per i rossoblù i colpi valgono doppio visto che è stato contagiato il tecnico Shevchenko ,pronto ad iniziare diversamente questa ribalta con il Grifone e il capitano, nonché simbolo, Criscito. Come se non bastasse anche il primavera Serpe si è dovuto fermare.

Inter: Inzaghi dovrà iniziare a cambiare idea sul suo fronte offensivo, visto che il pilastro principale, Dzeko, sarà indisponibile. Alla lista positivi, oltre alla punta si vanno ad aggiungere Cordaz e Satriano.

Juventus: Dopo i mille infortuni, l'incubo di Chiellini non finisce:positivo anche al virus. Brutta tegola, viste le tante indisponibilità sulla retroguardia. Anche Arthur non conosce pace ed è obbligato allo stop, rinunciando alla continuità che stava cominciando ad avere. Per Allegri fuori anche De Winter e il terzo portiere Pinsoglio.

Milan: In casa rossonera stanno attraversando un momento ancora abbastanza fortunato con gli indisponibili Covid, visto che il solo Tatarusanu ad oggi risulta positivo.

Napoli: Nella rosa partenopea, anche questa stagione, vi sono mille indisponibili, non solo causa contagi: Osimhen in primis, che è rimasto in Nigeria, arriva da uno stop per un colpo subito alla faccia e appena si è ripresa è stato colpito dal Covid. Con lui anche due titolari offensivi, Lozano e Elmas, che lasceranno un importante vuoto offensivo contro la Juventus. Dietro invece è toccato a Malcuit, Mario Rui e Boffelli. Tra i positivi anche un membro dello staff e un magazziniere.

Roma: Per Mourinho, ad oggi, il Covid non ha riservato problematiche immense visto che sono due i giocatori ad oggi indisponibili. Uno è Mayoral, positivizzato nella giornata di ieri e l'altro è il vice portiere Fuzato, che da quando è tornato dalle vacanze non è mai stato a contatto con la squadra.

Sampdoria: In terra ligure non sono finiti i problemi dopo quelli del Genoa: D'Aversa aveva iniziato a lanciare Falcone tra i pali, che dopo le prime ottime risposte, rimane fuori causa conteggio. Anche Augello e due membri dello staff sono risultati positivi.

Spezia: Che i problemi offensivi fossero già un caso non è una novità per nessuno, ma Thiago Motta si ritrova di punto in bianco senza le due punte titolari: Manaj e Nzola, entrambi positivi. Una pecca che rischia di pesare molto per le prime sfide del girone di ritorno. Alla lista si aggiungono anche Hristov, Kovalenko e un collaboratore.

I giocatori rimasti anonimi:

Empoli: Per Andreazzoli le cose non sono messe bene visto che secondo le voci (non sono stati dichiarati i nomi dei calciatori positivi) sarebbero tre titolari ad essere stati contagiati.

Fiorentina: Discorso simile a livello di anonimato anche in casa viola visto che nessuno ha dichiarato l’identità dei due giocatori rimasti a casa questi giorni a causa del Covid.

Salernitana: Già contro l'Udinese il gruppo di Colantuono ha dovuto rinunciare alla gara a causa dei troppi positivi, che per la ASL risultavano eccessivamente rischiosi. Ad oggi nessun nome è stato dichiarato, ma visto che la sfida con il Venezia e a rischio, si presume che gli undici giocatori positivi non siano ancora negativizzati.

Sassuolo: Per Dionisi sono ben quattro nel gruppo a dover rinunciare alla prossime sfide, che vanno ad aggiungersi alla partenza di Boga e ai giocatori impegnati in coppa Africa (che nel caso dei neroverdi non sono pochi).

Torino: Tra le ultime squadre ad aver ricevuto sorprese negative dopo le vacanze: infatti sono sei giocatori, più un membro dello staff, a mettere in pericolo la sfida con la Dea. Ad oggi non si sanno i nomi, ma come nelle scorse vicende Covid, il club granata potrebbe dichiararlo presto sul proprio sito.

Udinese: È il caso della settimana, visto che metà squadra è risultata positiva da un momento all'altro: un vero focolaio che riguarda nove elementi nel gruppo squadra, tra cui sette calciatori. Un colpo per Cioffi non indifferente, che spera in un immediato rinvio della prossima gara.

Venezia: Per la neopromossa le cose non sono ancora tragiche, visto che sono in due ad essere colpiti dal Covid. Considerando che la notizia è uscita poco tempo fa, si presume che potrebbe essere solo l'inizio anche per loro.

Verona: Per Tudor i problemi sono iniziati già qualche tempo fa, quando erano in cinque ad essere positivi. Il numero in rosa è raddoppiato, toccando la soglia dei dieci calciatori e mettendo in brutte acque il resto della squadra.