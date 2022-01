Covid, ecco le Regioni vicine alla zona arancione (come la Liguria)

La prima a rischiare un nuovo “declassamento”, passando dalla zona gialla a quella arancione, è la Liguria. Dal 10 gennaio, dunque, si profila un cambio di colore per la Regione, che paga sia per lo sforamento dell’incidenza di casi in rapporto alla popolazione, sia per le ospedalizzazioni. Ma non va meglio in Sicilia.

Ecco quali Regioni e perché potrebbero diventare arancioni, e cosa cambia.

Contagi in aumento

Nelle ultime 24 ore si è raggiunto un nuovo record di casi in Italia: 170.844, il numero più alto da inizio pandemia. I ricoveri sono cresciuti in 17 Regioni e le occupazioni nelle terapie intensive in 9, mentre sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose".

Proprio a causa dell'aumento dei ricoveri ospedalieri, alcune zone del Paese potrebbero passare nelle prossime settimane in zona arancione, dove vigono restrizioni più severe soprattutto per i non vaccinati per i quali scatta una sorta di “mini-lockdown”.

La Liguria verso la zona arancione

Il passaggio a questa fascia di restrizioni scatta quando l’incidenza settimanale supera i 150 contagi ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte dei pazienti Covid è maggiore del 20% e quella nelle aree mediche più alta del 30%. Sotto la lente c’è la situazione della Liguria dove, in base agli ultimi dati diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’occupazione è salita al 21% in terapia intensiva e al 30% in area medica. Ha quindi numeri da zona arancione.

Le altre zone a rischio

Ma la Liguria non è l’unica dove si profila un cambio di colore. Anche la Sicilia è sorvegliata speciale, così come la provincia autonoma di Trento, dove i pazienti Covid sono il 24% del totale in terapia intensiva e il 22% del totale in area medica. Nelle Marche i dati sono rispettivamente al 21% e 23%, tanto che il Governatore, Francesco Acquaroli, ha affermato: “Di questo passo, purtroppo, vedo inevitabile anche per la nostra Regione il rischio della zona arancione”.

Altro territorio in bilico è la Calabria, dove ci sono già alcune aree arancioni, come comune di Rosarno, dove il passaggio è stato già anticipato su decisione del presidente regionale, Roberto Occhiuto, con una ordinanza.

Rischia anche la Valle d’Aosta, con il 45% di occupazione dei reparti ordinari, ma solo il 9% in terapia intensiva. In Veneto, invece, è in quest’ultima che i livelli preoccupano, con un 19% di occupazione.

Cosa cambia da giallo ad arancione

Con il passaggio alla zona di maggiore rischio, scattano restrizioni per chi non è vaccinato. Ad esempio, non può uscire dal proprio Comune, se non per motivi di salute, lavoro o necessità con autocertificazione, né potrà avere accesso a centri commerciali nei festivi e pre-festivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi), né agli impianti sciistici. Non scattano, invece, chiusure delle attività.