Morto David Sassoli. Messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo

La notizia è arrivata nel cuore della notte ed è rimbalzata sulle prime pagine dei siti web, dei social e dei quotidiani, per poi sbarcare sulle tv, quelle stesse dalle quali per anni il giornalista e poi politico si era rivolto agli italiani, in particolare dai canali Rai.

Le condizioni di David Sassoli si sono aggravate dopo che era stato ricoverato, il 26 dicembre scorso, per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. È morto all’1.15 a 65 anni, nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.

Unanime il cordoglio che è stato manifestato da rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, ma anche da persone comuni.

La scomparsa dopo una malattia fulminante

A dare la notizia della scomparsa è stato il suo storico portavoce, Roberto Cuillo, che solo nelle scorse ore aveva comunicato il nuovo ricovero, lo scorso 26 dicembre, insieme alla cancellazione di tutti gli impegni ufficiali di Sassoli, che proprio ieri dal proprio account Twitter aveva pubblicato un messaggio per la scomparsa di Silvia Tortora, figli del giornalista e conduttore Enzo.

Due ricoveri in 3 mesi

Lo scorso settembre il presidente del Parlamento europeo era stato costretto a un ricovero per una polmonite, non dovuta a Covid. In un video postato su Twitter a guarigione avvenuta, era stato lo stesso ex giornalista Rai a spiegare che la malattia si era sviluppata da un batterio della legionella.

A dicembre Sassoli aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alla guida dell'Europarlamento, mentre per giovedì prossimo era stata fissata l'elezione del suo successore, per la seconda metà della legislatura. Subito dopo Natale, invece, era stato necessario l’ingresso in ospedale, in Italia, per una “grave disfunzione del sistema immunitario”, come spiegato dal portavoce.

Chi era Sassoli

Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, David Sassoli si era trasferito fin da piccolo a Roma seguendo il padre giornalista. Dopo il liceo classico Virgilio e durante gli studi di Scienze politiche, Sassoli si era dedicato alla sua passione, il giornalismo, iniziando a scrivere per Il Tempo, l'agenzia Asca, la redazione romana del Giorno e poi arrivando alla Rai, dove venne assunto nel 1992. Cattolico democratico, era entrato in politica in modo attivo, lasciando la tv pubblica per essere eletto come europarlamentare con un primo mandato nel 2009. Nel 2013 ha partecipato alle primarie del Pd per l’elezione del sindaco di Roma, mentre nel 2014 ha iniziato il secondo mandato all’Europarlamento, poi diventato il terzo nel 2019, quando è stato eletto presidente dell’Assemblea.

Vita privata e impegno

Tra le sue battaglie più recenti, ci sono state quella per i diritti civili, in particolare a sostegno del dissidente russo Sergej Navalny (era finito nella lista nera di Mosca) e per far luce sulla morte di Giulio Regeni.

Era sposato con Alessandra Vittorini, architetto, dalla quale ha avuto i figli Livia e Giulio.