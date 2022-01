Pagelle della 22^ giornata Serie A: reti bianche tra Inter e Atalanta

La ventiduesima giornata di Serie A è stata particolarmente ricca di emozioni e goal. Tante reti e risultati che hanno mutato la classifica, direzionando in maniera più limpida il cammino delle varie squadre italiane. La Juventus vince con l'Udinese, mentre la Roma si porta a casa il risultato di misura con il Cagliari. Lazio e Verona sorridono, mentre Inter e Atalanta si contendono il risultato a reti bianche. L'Empoli rimedia un solo punto con il Venezia, il Torino invece non si ferma più e si avvicina alla zona Europa.

Pagelle della 22^ giornata Serie A: le Bocciate

Salernitana voto 4,5: La caduta sembra ormai libera e i risultati sono soltanto l'immagine del potenziale di questo gruppo. Non hanno la qualità per reggere certi ritmi, facendosi schiacciare da ogni punto di vista. La tifoseria è sempre un sogno, anche con la riduzione del pubblico, ma la squadra non sta rispondendo a dovere. Il rischio retrocessione è sempre più netto.

Sampdoria voto 5: Si chiude male l'avventura di D’Aversa a Genova, dove lascerà spazio al ritorno di di Giampaolo.Una sconfitta più incisiva delle ultime, visto che la squadra si è fatta schiacciare più del previsto, subendo molto il Torino. Hanno due occasioni per rimettere la gara in piedi, ma la fortuna non assiste i blucerchiati. Ora inizia una nuova scalata, con l'unico obiettivo di mutare ogni aspetto negativo. O almeno limitarlo.

Sassuolo voto 5,5: L'altalena continua, dopo una grande vittoria contro l'Empoli arriva una dura sconfitta in casa, con il Verona. Una prestazione positiva nella ripresa, visto che rimangono appesi al risultato sino alla fine. Dopo il terzo goal avrebbero potuto spingere di più, ma il vero danno sono i primi venti minuti, in cui subiscono due reti. Devono trovare stabilita per porsi dei reali obiettivi.

Udinese voto 5,5: Giocano nuovamente una gara corretta, che riscatta a livello di prestazione l'ultima gara horror dei friulani. Arriva però una sconfitta che a livello di classifica pesa, visti anche alcuni risultati positivi di altre squadre. Hanno fatto girare troppo il pallone, sbagliando la verticalizzazione più di una volta dalla mediana. L'attacco è rimasto sterile, anche dopo il goal di Dybala. A livello di equilibrio in campo non hanno fatto male, ma è mancato il coraggio dell'andata nell'essere più calcisticamente cattivi.

Cagliari voto 5,5: A livello difensivo giocano una gara interessante, visto che limitano correttamente diverse situazione potenzialmente pericolose. Perdere a causa di un rigore non è mai facile da digerire, anche se l'intervento con la mano di Dalbert poteva essere evitata. In attacco poca roba, con Pavoletti che si fa schiacciare da Mancini, senza entrare mai nel gioco. Joao Pedro invece si muove più basso del solito, non creando particolari problemi a Rui Patricio. Nel finale si divorano l’unica occasione per pareggiare, ad un metro dalla porta.

Pagelle della 22^ giornata Serie A: le Sufficienti

Atalanta-Inter (0-0) voto 6: Una bellissima gara, che non rispecchia minimamente il risultato, ma che alla fine è corretto. Le due squadre se la giocano alla pari senza risparmiarsi, allungandosi molto e lasciando lo spazio per creare maggiori occasioni. Grandi protagonisti i due portieri, che si superano con dei veri miracoli a tu per tu. Nella prima frazione la Dea si spinge in avanti, schiacciando l'Inter nella propria metà campo. Da applaudire i centrali che hanno retto bene l'urto con degli attaccanti di peso come Dzeko e Sanchez. Nel secondo tempo viene fuori la squadra di Inzaghi, che non concretizza delle occasioni davvero preziose. La classifica è pronta a regalare ancora tante sorprese.

Empoli voto 6: Una gara pressoché dominata, che però alla fine regala un risultato non proprio soddisfacente per la squadra. Concludono molto in porta, anche con occasioni incredibili, senza però mettere la giusta determinazione sui palloni decisivi. Subiscono un goal dubbio, visto il fallo da parte del Venezia, ma sono i principali colpevoli di non aver vinto, vista l'imprecisione nel mettere a segno il raddoppio. Sono quattro partite che non vincono: non si possono fermare adesso.

Venezia voto 6: Il loro bicchiere invece è assolutamente mezzo pieno, visto che guadagno un punto sulla zona calda, rimanendo fuori anche questa settimana. La copertina va all’uomo più aspettato, Nani, che entra e mette subito Okereke davanti al portiere per il pareggio finale. Lo stesso Okereke merita applausi per la sua stagione e per le doti che sta tirando fuori in questa sua prima stagione di Serie A. Il loro sogno è al limite, ma è più che vivo.

Pagelle della 22^ giornata Serie A: le Promosse

Roma voto 8: Pronti via Mourinho manda nella mischia i due nuovi arrivati, trovando subito riposte positive. Niles è un treno e anche se ha margine di crescita ancora è una seconda scelta di livello. Oliveira invece è già leader del centrocampo, assumendosi la responsabilità del rigore della vittoria, Rui Patricio nel finale fa la differenza, salvando il risultato finale. Manca concretezza da parte delle punte, più spente del solito. Bene Mancini, ormai leader, positivo anche Kumbulla. Ecco le pagelle Roma-Cagliari 22^ giornata di serie A.

Juventus voto 8,5: Il bicchiere inizia a diventare mezzo pieno, vista la continuità nei risultati positivi e la scalata in classifica verso la Champions League. Sono tornati a segnare, facendo nuovamente due goal e creando diverse occasioni, troppo spesso buttate al vento. Dybala va in buca nuovamente, dimostrandosi essenziale, ma senza esultare. Non un buon sogno per i bianconeri. In rete ancora McKennie, che potrebbe finalmente avvicinarsi alle idee che aveva per lui Allegri. Passo dopo passo, la Vecchia signora si rialza.

Hellas Verona voto 8,5: Torna Barak e il Verona splende come non mai: tripletta rifilata ai neroverdi, dopo un periodo di difficoltà a causa degli infortuni. Giocano da subito aggressivi, andando a segno due volte dopo venti minuti. Caprari ancora in goal, la sua leadership sta portando qualità diverse da Zaccagni, ma nettamente efficaci. Temeze si divora Frattesi, giocando di fisico e velocità nel gestire palla. Un club che sta crescendo e che non si è mai fermato dall'arrivo di Tudor.

Torino voto 8,5: La squadra di Juric è una delle più belle sorprese di questa stagione, per i risultati e il gioco che sta proponendo. Ancora in rete Singo, con assist favoloso di un infermabile Vojdova, sempre più titolare sulla fascia sinistra. Milinkovic fuori forma dopo il virus, Bremer monumentale sulla retroguardia. Finalmente in goal Praet: la sua qualità deve essere un’aggiunta nel gioco del tecnico croato. L'Europa è a pochi passi, sognare non costa nulla, visto che ormai si sono messi in gioco.

Lazio voto 8,5: Vittoria netta della Lazio, che porta a casa i tre punti grazie ad un concretissimo Immobile. Doppietta dopo nove minuti, che fa capire quanto sia importante per questa squadra. Milinkovic-Savic fa un assist da capogiro, giocando da leader indiscusso della squadra. Pedro ci mette sempre lo zampino, Lazzari invece ritrova la liberazione del goal.