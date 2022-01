Fantaconsigliati 23^ giornata Serie A: aria di riscatto a Genova

La ventitreesima giornata di Serie A si aperta con l'anticipo di ieri sera, tra Verona e Bologna, con il loro gioco offensivo. Oggi invece va in scena il big match tra Sarri e Gasperini, per la lotta alla Champions League.

La Fiorentina vuole continuità con il Cagliari, mentre l'Udinese andrà in trasferta contro il nuovo Genoa. La Sampdoria di Giampaolo aspetta il derby ligure con lo Spezia, mentre a Torino è pronta una super sfida tra Granata e Sassuolo. La giornata si chiuderà con Milan-Juventus. Ecco i consigliati per questa giornata, le sorprese o le scommesse per la riscossa:

I consigliati della 23^ giornata serie A:

Marco Silvestri (Udinese): Dopo le ultime due uscite negative in campionato, i friulani incontrano finalmente un avversario con cui giocarsela, per tentare di portarsi a casa punti chiave in vista della salvezza. Una caratteristica importante dei bianconeri è la difesa solida (escludendo la gara con l'Atalanta) e lo devono in grande parte al loro numero uno, affidabile e sicuro. Il Genoa non segna tanti goal e fa fatica a portarsi in avanti, anche se con la nuova gestione tecnica avremo tanto da scoprire. Può uscirne con un clean sheet, che alzerebbe anche il morale dopo le ultime sconfitte.

Alvaro Odriozola (Fiorentina): Sta iniziando a tirare fuori le doti intraviste a Madrid, dopo un periodo di adattamento la Viola si sta godendo un terzino di spinta, tecnica e ottima fisicità. Grande protagonista nell'ultima gara, non solo per la rete, ma anche per la continuità nell’inserirsi in area di rigore, regalando palloni importanti ai compagni. Corre a tutta fascia e se la cava bene nell'uno contro uno. Insomma l'innesto giusto per il gioco di Italiano. Il Cagliari soffre all'esterno ed è lì che bisognerà punire.

Simone Bastoni (Spezia): Se ne parla poco, probabilmente perché il contesto non porta attira ancora attenzioni da parte del grande pubblico calcistico. I liguri meriterebbero un’occhiata in più, poiché la loro stagione non si sofferma soltanto ad alcuni risultati negativi, ma anche ad un bel gioco e a diversi punti ottenuti con coraggio. Il terzino è una bandiera ormai, nonostante sia nel pieno della sua maturità è un leader, che più volte ci ha messo una pezza sugli errori dei suoi compagni. Arrivano da una pirotecnica vittoria e grazie alla sua spunta, si possono ripetere anche contro la Sampdoria, che invece cerca ancora la forza per ripartire.

Riccardo Calafiori (Genoa): Ha esordito nella gara peggiore possibile, in una della sconfitte più pesanti della storia recente genoana. Molti lo hanno già attaccato, sottolineando le sue disattenzioni dovute alla giovane età. Imprecisioni letali contro la Fiorentina, che in diversi casi sono risultate letali per i suoi compagni. Ma non è stato il solo, anzi, la bocciatura sarebbe un errore in una fase delicata in cui fare punti è essenziale. La classifica piange e bisogna puntare su tutti gli elementi possibili per la scalata. Il ragazzo romano ha spinta sulla gamba e una buona propensione offensiva: l'Udinese è un ottimo avversario da cui ripartire per il miracolo.

Antonin Barak (Hellas Verona): Quasi banale direbbe qualcuno, visto che consigliare un giocatore che arriva da una tripletta è quasi scontato. Se ci soffermiamo però a pensare da che periodo viene il centrocampista, allora i conti cambiano, visto che l’infortunio lo stava abbattendo, in particolare modo a livello mentale. Tornare da campione, decidendo una gara importantissima con una prestazione da dieci in pagella non è da tutti. Ora vuole riprendersi tutto il tempo perso, partendo dal Bologna, prossimo obiettivo da punire. Tra inserimenti e colpi di genio, il “cecoslovacco volante” è pronto a colpire.

Morten Thorsby (Sampdoria): Torna in terra Doriana il maestro Giampaolo, dopo due anni oscuri tra Milano e Torino vuole rimettersi in discussione nella piazza che lo ha esaltato. La squadra non vive un bel periodo, specie a livello mentale, visto che comunque la rosa è parecchio superiore al resto delle concorrenti alla salvezza. I ragazzi sono scoraggiati e il nuovo tecnico dovrà lavorare soprattutto sulla fiducia. Il centrocampista è finalmente esploso questa stagione, risultando tra quelli più positivi in rosa, per il suo carisma e le sue doti nel recupero palla. Arriva da una prestazione negativa in Coppa Italia, una delle poche di questa stagione e si vuole immediatamente riscattare. La sua rabbia congiunta alla carica del nuovo mister, è un miscuglio pericoloso.

Davide Frattesi (Sassuolo): Con il Verona è arrivata una sconfitta, che ha sottolineato l’incostanza della squadra nel fare risultati positivi, con continuità. Alcuni giocatori sono partiti per la Coppa d'Africa, altri invece si sono fermati per il Covid, come il centrocampista romano, protagonista assoluto in questa stagione neroverde. Non è entrato con il giusto spirito nell'ultima uscita, probabilmente accusando ancora un po’ il virus, ma contro il Torino verrà lanciato dall'inizio, per sfruttare le sue doti per tutta la gara intera. Limitare un centrocampo come quello dei granata non è da tutti e lui avrà due ruote precisi: tenere a uomo Pobega e gestire i tempi nelle ripartenze dei suoi. Insomma, il cervello della metà campo è tornato.

Dennis Praet (Torino): Non è stato fortunatissimo all'inizio, tutti puntavano su lui in casa Toro e i suoi infortuni non hanno permesso di portare alla luce risultati soddisfacenti. Il tecnico ha voluto allora cambiare il suo ruolo, avanzandolo dietro la punta, in modo tale da poter avvicinarsi maggiormente alla porta. I risultati si cominciano a vedere, come nella gara con la Sampdoria in cui la sua rete è stata decisiva, visto che alterna azioni sulla fascia, con palloni delicati in mezzo ad inserimenti dirompenti in area, con una buona gestione nell’anticipare. Il Sassuolo dietro balla un po’, le sue verticalizzazioni dentro l’area possono essere particolarmente fastidiose.

Andrea Pinamonti (Empoli): Dopo una prima parte di stagione superlativa, l'attaccante in prestito dall'Inter ha rallentato la sua continuità nel segnare. Un po’ gli infortuni, qualche scelta tecnica di Andreazzoli e i goal sono scarseggiati, limitando così una risorsa alla squadra. Il tecnico vuole rilanciarlo, anche per trovare finalmente un risultato pieno dopo cinque gare senza vittoria. Il tridente con Bajrami e Cutrone può rivelarsi letale, se ben organizzato e in linea con gli equilibri del resto della squadra. Non è il momento di fermarsi, in questa stagione che sta avanzando oltre le aspettative,

Marko Arnautovic (Bologna): In mezzo all'oscurità e arrivato il momento di riprendere la situazione in mano: i rossoblù non vincono da tanto tempo e la loro classifica, dopo un inizio convincente è andata a peggiorare poco a poco. Anche a causa dei pochi goal dell’austriaco, continuamente colpito da fastidi muscolari. Mihajlovic ha detto che non è più disposto ad aspettarlo e che lo lancerà nella mischia solo quando si sarà completamente ripreso. Il Verona è tra le rose più in forma del torneo: riscattarsi contro di loro, sarebbe un messaggio importante per la piazza, sia dalla squadra, che dall’attaccante, se farà nuovamente la differenza.

Joao Pedro (Cagliari): In Sardegna sono in difficoltà a livello di classifica, anche se questo nuovo anno non è partita male. La sconfitta a Roma è una bella ferita, visto che si poteva ottenere di più. È mancato lo spirito combattivo di alcuni giocatori, come il brasiliano, che risultavano spenti e poco concreti. La Fiorentina sulla carta è anche più in forma, visto che arriva da un cappotto al Grifone e limitare i loro attacchi non sarà una cosa semplice. Devono tirare fuori gli artigli poiché ogni partita da qui alla fine è sempre più decisiva per la sorti del club, fermo al terzultimi posto. Ci deve pensare lui, il capitano sud americano, dal cuore sardo.