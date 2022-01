Covid, Kluge (Oms): “Verso la fine della pandemia”. Contagi in calo

È "plausibile" che con la variante Omicron del coronavirus l'Europa "si stia avviando alla fine della pandemia". Arrivano parole rassicuranti dal direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, secondo cui la variante sudafricana potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, permettendo così di iniziare a uscire dalla pandemia.

Intanto i contagi iniziano a confermare una fase di calo, dopo la stabilizzazione. Da oggi, invece, diventano 5 le Regioni in arancione, mentre il Governo starebbe valutando di allungare la durata del Green Pass, per chi ha la terza dose, anche per evitare un quarto richiamo ravvicinato a marzo, sul quale molti enti, compresa l’Agenzia europea del Farmaco, hanno espresso più di un dubbio.

Governo, verso la proroga del Super Green Pass

La scadenza del Green Pass ridotta da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio può rappresentare un problema non da poco per coloro che hanno ricevuto la terza dose booster per primi e per i quali quindi la scadenza si avvicinerebbe a breve. Per questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, “si valuteranno soluzioni”. La principale è la possibilità di una proroga.

Il rischio di penalizzare il turismo

Oltre ai milioni di italiani che sarebbero a rischio di veder scadere il loro certificato vaccinale, compresi i sanitari, insegnanti e militari che per primi hanno ricevuto la “booster”, si potrebbero creare molti disagi nel settore del turismo, dove molti visitatori stranieri sarebbero già stati costretti a rinunciare alle vacanze in Italia perché nei loro Paesi hanno fatto la terza dose ad agosto o a settembre. Il loro Green Pass, dunque, non sarebbe valido in Italia per l’accesso alla maggior parte degli luoghi ed esercizi.

Per facilitare gli ingressi, inoltre, si penserebbe a non rinnovare l’ordinanza del ministero della Salute (in scadenza il 31 gennaio) che prevede l’obbligatorietà di un tampone negativo per entrare in Italia anche a chi è in possesso di un Super Green Pass.

Le Regioni in arancione

Mentre calano contagi e indice di positività, insieme al numero dei decessi, da oggi entrano in zona arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Passano in "giallo" invece Puglia e Sardegna. A rimanere in zona bianca, dunque, sono solo Umbria, Molise e Basilicata.

"Nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore", ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, mentre in Sardegna l'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha superato la soglia di saturazione del 15% negli ultimi due giorni, come certifica il sito istituzionale dell'Agenas. Il limite del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre.

Contagi all’estero

Intanto la Germania ha toccato un'incidenza settimanale record di 772,7 casi su 100 mila abitanti. La Nuova Zelanda sta vivendo un picco pandemico che ha costretto la premier, Jacinda Ardern, a rinviare i riti di matrimonio, decidendo anche per un limite di 100 persone, tutte completamente vaccinate, per qualsiasi incontro o evento. In Cina, dove il 4 febbraio iniziano le Olimpiadi invernali, sono rigidissime le misure di restrizione, mentre la Russia è al terzo picco giornaliero consecutivo di contagi, con 63.205 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Infine, a Bruxelles nuova giornata di proteste contro le restrizioni anti-Covid, domenica. Stesso copione sabato sera in Francia.