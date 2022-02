Sanremo 2022, la seconda serata: l’omaggio, la gara e Checco Zalone

La seconda serata di Sanremo si apre con un omaggio a Monica Vitti: "Una grande donna, una delle più grandi attrici della storia del cinema", dice Amadeus, "La sua scomparsa è un lutto per l'intero Paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse ci ha fatto piangere, pensare, ridere anche tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità. Noi l’ameremo per sempre”.

Questa arriveranno all'Ariston Laura Pausini, con l’inedito Scatola scritto con Madame. Attesissimo Checco Zalone, per la prima volta a Sanremo: “Cosa farà? Meglio che non lo sappia”, ha detto amadeus al Tg1. La co-conduttrice è l'attrice di origini italo-senegalesi, Lorena Cesarini.

Parte la gara con Sangiovanni

La gara parte con Sangiovanni, che interpreta Farfalle. Anche lui ricorda l’attrice scomparsa. E come Gianni Morandi, Michele Bravi e Dargen D'Amico hanno fatto nella prima serata, anche Sangiovanni ha lasciato il palco gridando FantaSanremo e Papalina. Tocca a Giovanni Truppi, con Tuo padre, mia madre, Lucia, si esibisce in canottiera e Amadeus lo prende in giro: “Qui siamo sempre di fretta, ci sta che qualcuno dimentichi un indumento”.

Gli insulti razzisti a Lorena Cesarini

Lorena Cesarini, che quando ha visto Amadeus per la prima volta ha pianto, si racconta e racconta delle offese razziste. ”Non è vero che sono una ragazza italiana come tante, io resto nera. Fino ad oggi a scuola, sul tram nessuno ha sentito l'urgenza di dirmelo. Ma dopo che Ama ha dato questo annuncio alcune persone hanno sentito l'urgenza di dirlo. Vi leggo alcune frasi uscite sui social: 'L'hanno chiamata perché nera'. "E' arrivata l'extracomunitaria'. 'Forse l'hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori'. Mi sono arrabbiata, poi mi è passata. Ma mi è rimasta dentro una domanda: perché alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social. Perchè c'è chi si indigna, perché c'è gente che ha un problema con il mio colore della pelle”.

E legge dei brani dal libro di Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia.



Le Vibrazioni e Checco Zalone

Tornano sul palco del Festival Le Vibrazioni con il brano Tantissimo. Poi Amadeus annuncia Checco Zalone, ma il comico pugliese spunta dalla galleria e urla:"Sto qui, con la gente vera". Poi raggiunge il palco: “Amo il popolino”, e fingendo di piangere dice: "Mi sento un Maneskin. Io sono un ragazzo di provincia, mi chiedo: mi merito tutto questo? Poi ti guardo e dico, sì, lo merito". E incalza: "Bella l'idea di Ornella Muti doppiata da Maria De Filippi. Checco Zalone prende in giro il conduttore sulla scelta delle donne al festival: "Manca la scema, una su cinque ci poteva stare”. Poi recita in dialetto una favola Lgbtq ambientata in Calabria i personaggi sono calabresi e tran brasiliani. Una storia per combattere l’omofobia.



Laura Pausini e Mika sul palco

E’ il momento di Laura Pausini, che interpreta il suo nuovo brano Scatola, scritto da Madame. La cantante annuncia il suo primo film Piacere di conoscerti : è la storia di quello che sarebbe potuta diventare la sua vita se non avesse vinto a Sanremo. Poi duetta con Mika. E infine l’annuncio ufficiale: saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, che li raggiunge sul palco, a condurre la prossima edizione dell'Eurovision in programma a maggio a Torino grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin.

Emma, Iva e Zalone rap

Tocca a Emma, che canta "Ogni volta è così", diretta da Francesca Michielin. E dopo Yuman, ecco Matteo Romano, il secondo vincitore della sezione giovane di Sanremo con “Virale”. Lui è una star di TikTok. Salto di generazioni e arriva Iva Zanicchi con “Voglio amarti”, l’Aquila di Ligonchio merita grande ammirazione. Nuova esibizione di Checco Zalone che si presenta: "Mi chiamo Ragadi".