Riprende la magia dell’Europa League: ora tocca al Napoli e alla Lazio

La settimana europea non scende in campo solo con la Champions League, ma è pronta a mettere alla prova due squadre italiane, in Europa League, dove tocca a Napoli e Lazio mettersi alla prova contro due avversari di alto calibro.

Due sfide che decreteranno il passaggio ai quarti di finale, visto che da quest’anno, con l’aggiunta della nuova competizione, sono stati rimossi i sedicesimi di finale. I partenopei apriranno le danze alle 18:45 nel caldissimo Camp Nou, contro il Barcellona di Xavi. Una partita da Champions League, contro due compagini che sono pronte ad offrire un grande spettacolo.

La Lazio invece, che non ha a disposizione il Re del gruppo, Immobile, se la deve vedere con il Porto, in trasferta alla 21, contro il grande ex Conceicao.Una prova complessa, che entrambi gli allenatori dovranno gestire con intelligenza e pazienza, visti i tanti impegni ravvicinati che ci sono in Serie A.

Il turnover contro due squadre di livello elevato è un rischio che non si possono prendere, visto che il morale è sempre facilmente influenzato dagli eventi sportivi europei che vivono i club. Quali saranno dunque le scelte di Sarri e Spalletti per proseguire al meglio la strada anche in coppa?

Due squadre unite dal D10S

Non si può mettere a confronto le similitudini tra Napoli e Barcellona solamente per il mare. Anzi, probabilmente molti amanti del calcio romantico collegherebbero subito le due città ad un singolo uomo: Diego Armando Maradona. Una leggenda, per tutti e due i club, anche se le soddisfazioni maggiori le ha trovate in terra partenopea.

Due squadre che vivono momenti molto simili, considerando che hanno dovuto far fronte ad un periodo buio, per poi uscire con forza, cercando la luce. Gli spagnoli sono ancora feriti, si vede che il loro percorso di evoluzione, per iniziare una nuova era è ancora in corso.

Ma da quando in panchina si è seduto un certo Xavi, questo volto moderno dello storico club blaugrana sta pian piano prendendo forma. Dall’altra parte gli azzurri stanno vivendo un campionato che si può paragonare a delle montagne russe: un inizio da favola, una seconda parte molto più scoraggiata, tra infortuni, virus e partenze inaspettate.

Adesso però i pezzi stanno tornando al loro posto e lo si denota nei risultati, continuamente positivi. Inseguire lo scudetto fino alla fine è ancora possibile, anche se molto dipenderà dal proseguo o meno in Europa, che è sempre un tasto dolente con la gestione delle forze fisiche e mentali.

Dall’altra parte i ragazzi catalani arrivano da un pareggio nel derby con l’Espanyol che non ha fatto piacere ai tifosi, che attendono il riscatto già da questa sera contro la corazzata azzurra. Spalletti è obbligato ad effettuare qualche modifica nello schieramento iniziale, a causa di alcune assenze che attualmente lasciano diversi buchi in rosa.

Tra i pali si rivede Meret, che necessita assolutamente di dare una svolta alla sua carriera, se non vuole rimanere una promessa del calcio mancata. Il suo percorso europeo da qui alla fine ci può dire quali sono realmente le sue potenzialità. In difesa è intoccabile Di Lorenzo, una sorta di regista in più, visto che è il giocatore che ha toccato più palloni quest’anno nella rosa partenopea.

La spedizione con Mancini lo ha rivitalizzato. I centrali sono i titolari, Rrahmani e Koulibaly, in attesa che Tuanzebe si possa riprendere definitivamente.A chiudere la linea a quattro ci pensa Ghoulam, anche lui in un ottimo periodo, specie quando si tratta di aiutare la squadra in avanti. In mezzo torna dal primo minuto Anguissa, considerando anche il grave infortunio di Lobotka.

Con lui Fabian Ruiz e a sorpresa Elmas, che è piaciuto molto al tecnico toscano nell’ultima gara. Sulla trequarti il fantasista, Zielinski per appoggiare Insigne, che ha da raccontare ancora qualcosa nella sua avventura napoletana e Mertens, ancora nella testa dei tifosi spagnoli dopo quel goal da capogiro due anni fa. Non avere il nove nigeriano è comunque una pecca non da poco, che non deve però scoraggiare l’ambiente.

Barcellona-Napoli: Camp Nou, ore 18:45, canali tv

Sky Sport 2 (canale 202)

Sky Sport (canale 252)

Dazn1

Barcellona-Napoli: le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Dest, Piquè, Garcia, Jordi Alba, Pedri, De Jong, Gavi, A. Traorè, Aubameyang, Torres. All: Xavi.

Napoli (4-2-3-1)Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne, Mertens. All: Spalletti.





Europa League, Lazio: L’allenatore dal cuore a metà

Non è mai semplice per un ex giocatore di calcio, che magari ha intrapreso la vita da allenatore, ritrovarsi di fronte un mondo che lo ha accolto per tanti anni. E che lui ama in maniera smisurata. È il caso di Conceicao, che ha giocato nella grande Lazio del 2000, vincendo storici trofei per il club.

Questa sera è pronto a ritrovare quel pezzo di cuore, che non può dimenticare, ma che in tutti i modi, deve sconfiggere. Passare il turno, dopo essere stati eliminati all’ultima giornata dalla Champions League è essenziale, per ridare una credibilità in Europa al club portoghese.

I bianco celesti invece scendono in campo con i migliori auspici possibili, anche se con consapevolezza sanno che la gara è davvero complessa.

Non avere a disposizione Immobile è un danno: si è fermato nella serata di ieri a causa della febbre, rinunciando così alla trasferta in Portogallo. Al suo posto il tecnico valuta il tridente con l’ex Felipe Anderson, accompagnato da Pedro e l’uomo del momento, Zaccagni, in grandissima forma in questo periodo. Un reparto offensivo assolutamente valido, che non può nascondersi però dietro alle difficoltà nel creare senza la punta di diamante campana. Come spesso hanno dimostrato in questa stagione.

Una prova di maturità è essenziale anche in un’ottica futura, quando si dovrà valutare realmente chi può aiutare il club. In mezzo al campo bisogna fare uscire al qualità dei grandi interpreti, visto che la metà campo è il punto di forza del gruppo. I tre guerrieri sono Luis Alberto, Lucas Leiva e ovviamente il sergente, Milinkovic-Savic.

Davanti a Strakosha la linea a quattro, composta da Hysaj, Patric, Luiz Felipe e Marusic. Un poker che insieme al portiere albanese stanno facendo le fortune della squadra in queste ultime partite, visto che non prendono goal da ben tre turni. Un risultato importante, che sottolinea le crescita generale del team al servizio di Sarri, che finalmente vede dei risultati concreti del suo lavoro. Se sanno macinare con furbizia, i portoghesi sono avvisati: non si scanseranno con facilità.

Porto-Lazio: Estadio do Dragao, ore 21, canali tv

Sky Sport 2(canale 202)

Sky Sport (canale 252)

Dazn1

Porto-Lazio: le probabili formazioni

Porto (4-4-2) - D. Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, B. Almeida; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All: Conceicao.



Lazio (4-3-3) - Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All: Sarri.