Lo sport contro la guerra: le sanzioni e l’addio agli sponsor russi

Anche lo sport si schiera contro la guerra, cercando di sostenere l’Ucraina e il suo popolo. Tra prese di posizioni forti e messaggi di solidarietà, si sono uniti tutti con la speranza di rivedere sorridere presto i cittadini ucraini, che stanno vivendo un momento storico atroce.

Indubbiamente non sono i gesti sportivi a cambiare le cose, ma la speranza di lottare tutti per un solo scopo, smuove ogni settore sportivo e non, aiutandosi a vicenda. Il calcio è stato grande protagonista in questi giorni, ma non è stato il primo: Vettel, il multi campione, pilota di F1 ha deciso di non partecipare al Gran Premio di Sochi, in Russia, trascinando anche la federazione ad annullare il torneo, molto atteso da tutta la stagione. Un gesto molto forte, che il tedesco ha voluto commentare così “orribile quello che sta succedendo, sono scioccato.

Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non correrò”. Non è il solo ad essere immediatamente intervenuto per dare un messaggio. Anche in NBA i messaggi non sono mancati, nella sfida tra Kings e Nuggets, entrambe le squadre si sono abbracciate, con una maglietta a favore della pace. L’arbitro ucraino della gara ha voluto mostrare alle telecamere un messaggio con scritto “Stop war”, cercando così di supportare il suo popolo. La federazione olandese di basket invece non scenderà in campo contro la nazionale Russa, nelle gare di qualificazione al Mondiale.

Il Lowen di Francoforte, club di hockey su ghiaccio di seconda divisione in Germania, interrompe con effetto immediato la cooperazione con la banca russa VTB Bank Europe. Il tennista russo Rublev, gravemente criticato da alcuni suoi coetanei sui social, ha dichiarato prima della finale a Dubai”No war please”. Insomma, anche gli sportivi russi hanno deciso di sostenere l’Ucraina, non condividendo in nessun modo le mosse politiche adottate dal proprio paese. Il mondo del calcio rimane però quello che ha lanciato maggiori segnali a favore della pace, cercando di compiere mosse concrete per colpire, nel suo piccolo, le decisioni di Putin.

Champions League, cambia la sede in finale

Il caso ha voluto che in questa stagione 2022 di Champions League, la finale dovesse essere vissuta in Russia, più precisamente nello stadio dello Zenit, a San Pietroburgo. Dopo gli attacchi che hanno dato inizio alla guerra, la UEFA ha immediatamente deciso di cambiare località, rimuovendo di fatto alla Russia l’evento sportivo più atteso dell’anno.

Dopo aver effettuato una riunione straordinaria è stata decretata Parigi, il 28 maggio, come città che accoglierà la finalissima. Tra le alternative vi erano sia Londra, vasta di scelte per quello che riguarda gli impianti sportivi e Milano, che però dopo aver accolto quella del 2017, partiva un gradino indietro. Sarà quindi lo Stade de France a sostituire il St. Petersburg Arena.

Inoltre la UEFA ha annunciato che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano in competizioni internazionali devono giocare le partite casalinghe in sedi neutrali "fino a nuovo ordine". La decisione del comitato è stata obbligatoria e immediata con grande urgenza, per la guerra in corso.

Premier League, parole dure

Il primo ad esprimersi è stato uno dei più importanti esponenti del calcio moderno, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che si è soffermato a lungo in conferenza stampa a riguardo della situazione generale:

"Ricordo quello che è successo in Jugoslavia, nessuno ha fatto niente. Ci sono molte guerre nel mondo e tante persone innocenti muoiono quando vorrebbero solo vivere in pace. Tutti vogliono una casa, dormire bene, cibo in tavola e amore. Gli innocenti pagano sempre le conseguenze a un prezzo terribile, per le decisioni di pochi. Non abbiamo ancora imparato dal passato. L'Ucraina, la Siria... come tanti altri posti nel mondo. Alla fine, il più forte uccide sempre il più debole”.

Ha proseguito difendendo il suo giocatore, Oleksandr Zinchenko, che ha postato una storia in cui augurava in maniera palese la morte di Putin: "Amiamo tutti il Paese in cui siamo nati. E se uccidono la tua gente, persone innocenti... Come ti sentiresti? Ho parlato in privato con lui, è un ragazzo molto forte, si è allenato nei giorni scorsi e domani sarà con la squadra”.

Anche Andriy Yarmolenko, attaccante nato in Russia ma di nazionalità ucraina, si allontanerà qualche giorno dalla sede d’allenamento, per poter raggiungere alcuni suoi parenti: "Non è molto sereno in questo momento, gli abbiamo concesso alcuni giorni off. Ho parlato con lui ieri ed era molto arrabbiato, speriamo che la sua famiglia stia bene”. Ha detto Moyes, suo allenatore al West Ham.

Addio agli sponsor

Una scelta inusuale, che ha dato nel suo piccolo un segnale forte al commercio di Putin, da parte dei club calcistici: rimuovere gli sponsor di origine russa, allontanandosi in ogni modo da quel tipo di mondo.

Lo Schalke 04 ha iniziato con questa nuova politica, che con un tweet ha ufficializzato l’interruzione di una relazione lunga più di quindici anni, nel 2007 per essere precisi “Vista l’escalation di eventi degli ultimi giorni, lo Schalke 04 ha deciso di togliere la scritta Gazprom dalle maglie”.

Così lo storico club tedesco, che oggi si ritrova in seconda divisione, avrà a partire dal prossimo fine settimana, al posto del logo “Gazprom”, una semplice scritta con il nome del club “Fc Schalke 04”.

La società è stata pesantemente tempestata da parte sia dei tifosi, che dai media tedeschi per il rapporto dello Schalke con una azienda che lavora vicino al presidente Putin.

Anche in Inghilterra, in zona Manchester, hanno perso la medesima decisione: lo United ha annunciato di aver revocato l’accordo di sponsorizzazione con la compagnia aerea russa Aeroflot, a seguito dell'invasione in Ucraina, dopo quasi nove anni di collaborazione "Alla luce degli eventi in Ucraina, abbiamo ritirato i diritti di sponsorizzazione di Aeroflot. Condividiamo le preoccupazioni dei nostri fan in tutto il mondo e inviamo i nostri pensieri a coloro che sono stati colpiti”.

Serie A, i messaggi di Sassuolo e Spezia

Innanzitutto va detto che tutte le partite di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con cinque minuti di ritardo per protesta contro la guerra. Lo ha deciso la Federcalcio, nella giornata di ieri. Le prime due ad avvicinarsi con messaggi solidali, sono state Sassuolo e Spezia.

I neroverdi si sono stretti accanto l’ex tecnico De Zerbi, che ha deciso di non abbandonare la scialuppa dello Shakhtar, per rimanere accanto alla sua squadra: "Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una guerra atroce sta sconvolgendo l’Ucraina. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia.Il nostro pensiero non può non andare anche a mister De Zerbi, a tutto il suo staff e a Marlon che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il più presto possibile!”.

Un bel gesto nei confronti dell’uomo che fino a un’anno fa faceva gioire i tifosi emiliani, che ha deciso di non piegarsi alla guerra, rimanendo condottiero in un mare molto pericoloso. Mihajlovic invece invita ad interrompere immediatamente questi attacchi, ricordando la sua gioventù complessa quando ha vissuto la guerra in Serbia “La guerra la conosco è spietata, ma non bisogna mai abbassare la guardia”.