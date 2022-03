Effetto Ucraina, tutti a caccia di “bunker” e rifugi anti-atomici

Durante la pandemia e per effetto del primo lockdown, erano aumentate le ricerche di immobili con giardino, in modo che, in caso di nuove chiusure e restrizioni agli spostamenti, ci fosse la possibilità di godere almeno di un piccolo spazio verde autonomo.

Adesso che l’emergenza sanitaria sta scomparendo, la nuova paura è rappresentata dagli effetti del conflitto in Ucraina. Non dovrebbe stupire, quindi, che anche il mercato immobiliare risenta dei venti – seppure lontani – della guerra, con un boom di ricerche di case dotate di bunker o rifugi di ogni sorta.

Gli annunci di immobili a prova di attacco

Mentre tutto il mondo spera in una rapida risoluzione della guerra in Ucraina, c’è anche chi teme che gli scontri possano arrivare fino ai confini dell’Italia (o anche all’interno). Si spiega così il fenomeno registrato negli ultimi giorni, dove molti siti di vendita immobiliare riportano annunci relativi a “ville con bunker”, come accaduto su Casa.it e riportato da Today. Uno degli esempi più eclatanti è relativo a una casa definita come una "bellissima proprietà, ottime finiture, circondata da un vasto parco, soggiorno con ampie vetrate e bunker antiatomico nel piano interrato che permette, in caso di contaminazione nucleare, la sopravvivenza al suo interno per circa 80 giorni".

Costo: 810mila euro, quindi non esattamente per tutte le tasche, proprio come un’altra proprietà bifamiliare in "zona prestigiosa" a Piombino, il cui costo si aggirano intorno agli 800mila euro: una villa degli anni ’30 di cui si decanta la presenza di una "una struttura interrata, già adibita a bunker”, che si deduce sia stato utilizzato durante la Seconda Guerra mondiale.

Le ricerche sul web: tutti a caccia di bunker

Ma se i siti di compravendita di immobili possono anche aver “cavalcato” l’onda emotiva del momento, a scorrere le ricerche di maggiore tendenza non ci si stupisce neppure che tra le parole più cliccate ci sia “bunker”. È accaduto soprattutto nelle successive all’annuncio del Cremlino di aver allertato il sistema di russo di difesa nucleare.

C’è chi segnala che, proprio in concomitanza con il discorso del presidente russo, Vladimir Putin, la rete abbia “restituito” un comunicato stampa del 2012 del sito Immobiliare.it, che si riferiva proprio a case dotate di rifugi anti-atomici. Come confermato all’agenzia Adnkronos da Arksafe, azienda che opera nel settore della sicurezza, "La richiesta c'è sempre stata ma è sicuramente in aumento".

I rifugi militari in Italia

Non dovrebbe meravigliare neppure che nelle ultime ore sul web si siano moltiplicate le ricerche relative a rifugi che risalgono alla Seconda Guerra mondiale, dove eventualmente cercare riparo in caso di necessità nel nostro Paese. Non case, quindi, ma sotterranei che oggi sono adibiti a musei, come quello del Monte Soratte, nel Lazio. A Roma c’è l’ultimo rifugio di Mussolini sotto Palazzo Venezia a Roma, reso visitabile dopo la sua scoperta nel 2010, ma anche l’ex bunker di Villa Torlonia, quello dell'Eur o di Villa Ada. Non mancano strutture analoghe al Parco Nord di Milano (e nei pressi della stazione centrale), né a Bolzano come nel caso di “Opera”, o a Palermo, all’interno del Palazzo delle Aquile.