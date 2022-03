“Meghan aspetta un figlio”: ultimi rumors sui duchi di Sussex

Cicogna in arrivo per Harry e Meghan: i Sussex aspetterebbero il terzo bambino e per questo Harry non volerà a Londra per partecipare alla commemorazione del nonno Filippo (il marito della regina Elisabetta morto a 99 anni, il 20 aprile scorso). Questa è l’ultima rivelazione sui duchi “ribelli” fatta alla rivista New da un amico della coppia: “Sentono di poter contribuire in modo più positivo al mondo allevando bambini intelligenti”, dice la fonte, “ questo supererebbe i lori timori per il clima. Inoltre, da quando è arrivata Lilibet, Archie vuole una sorellina”.

I rumors su un fratellino in arrivo per Archie, 3 anni, e Lilibet, 9 mesi, sono incominciati a girare dopo le ultime apparizioni solitarie del principe Harry ad eventi come il Super Bowl (dove il principe era in compagnia della cugina Eugenia di York), e il vestito a tunica che Meghan indossava al Pasadena Civic Auditorium , dove i duchi hanno ricevuto il premio Naacp, che sarebbe servito a nascondre la pancia. Sarà proprio così? Certo è che nell’intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo scorso i duchi avevano detto di non volere il terzo figlio: “Abbiamo un maschio, una femmina e due cani, basta così”.

Fin qui il gossip, mentre è ufficiale che il secondogenito di Carlo e Diana, il 29 marzo prossimo non parteciperà alla cerimonia in memoria del principe Filippo. Secondo il Sun il duca di Sussex non lascerà la villa di Montecito, in California, per motivi di sicurezza: Harry aveva chiesto che durante i suoi viaggi a Londra, gli venisse riaffidata la protezione di Scotland yard, perché la sua scorta privata americana non era in grado di garantire la sicurezza necessaria per lui e la sua famiglia. La documentazione era stata inoltrata dai legali del principe all’Alta corte londinese, ma il fatto che Harry sia uscito dalla famiglia reale è un ostacolo per la sua richiesta.

Il rammarico della Regina

Fonti di Buckingham Palace hanno rivelato che la Regina è “dispiaciuta” della decisione del nipote, soprattutto perché non rivedrà il piccolo Archie e non conoscerà neanche questa volta la pronipote Lilibet Diana.

Ed è in discussione anche la partecipazione dei Sussex ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino (i 70 anni di regno di Elisabetta II ), in programma per giugno prossimo.