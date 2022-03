Cos’ha Fedez. Fan sconvolti dopo l’annuncio social: “Sono malato”

In poche ore, o meglio in pochi minuti, la notizia ha fatto il giro del web e il messaggio di Fedez è stato visualizzato da milioni di persone. È stato lui stesso ad annunciare, con un video nelle stories su Instagram, di essere malato: "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare in futuro”.

Ma cos’ha Fedez? È quanto si chiedono in migliaia di fan.

Le parole del rapper

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. In futuro vorrò raccontare questa mia nuova avventura, perché se il mio racconto potrà dare conforto anche a solo una persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita avrà avuto un senso. Cosa che adesso non riesco a dare. Solo ora mi rendo conto dell'importanza di essere riuscito anche solo a strappare un sorriso a chi sta dall'altra parte dell'apparecchio. Perché quest'album condiviso potrà magari strappare un sorriso anche a me". Così, appunto, Fedez, con una felpa blu indosso e gli occhi rossi, scandendo le parole e trattenendo a stento la commozione.

"Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Adesso devo stare vicino a tutti i miei amici e alla mia famiglia". Massimo riserbo sulle condizioni di salute del rapper milanese, che già qualche anno fa aveva parlato del rischio di una possibile sclerosi multipla.

La malattia di Fedez e il rischio sclerosi multipla

Il sospetto è che il rapper possa soffrire di una demielinizzazione, una condizione che potrebbe portare a sclerosi multipla. Si tratta di una condizione in cui la mielina, che riveste i nervi e consente ai neuroni di viaggiare più velocemente, si consuma o è danneggiata. Questo comporta un peggioramento nel funzionamento dei nervi stessi, che a sua volta può portare problemi a carico di alcuni organi, compreso il cervello. La demielinizzazione è una caratteristica che accompagna molte malattie degenerative e croniche, compresa la sclerosi multipla nella quale si deteriora la mielina della materia bianca nel cervello e nel midollo spinale; la sindrome di Guillain-Barre, che riguarda i nervi periferici o la neurite ottica, che interessa il nervo ottico.

L’infiammazione è la causa principale della demielinizzazione. Al momento non esiste una cura efficace per ricostruire la mielina in modo completo, quindi la scienza sta cercando soluzioni per stimolare l’organismo alla sua produzione. La maggior parte delle malattie causate da demielinizzazione è tratta a livello immunitario, per evitare che sia l’organismo stesso a danneggiare la mielina.

Era stato lo stesso Fedez, due anni e mezzo fa ospite di Peter Gomez a La confessione sul canale Nove, a parlare di un problema di salute: "Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi".