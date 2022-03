Andrea parteciperà alla commemorazione del padre Filippo: è polemica

Il principe Andrea parteciperà alla commemorazione del padre, Filippo di Edimburgo, ma i sudditi del Regno Unito contestano la sua scelta, ed è bufera sui social. Anche se il terzogenito della regina Elisabetta ha evitato lo scandalo e la vergogna agli occhi del mondo di affrontare un processo per presunta violenza sessuale, i britannici non gli perdonano di essere stato, comunque, protagonista di una brutta storia.

Andrea era stato accusato di presunti abusi sessuali su Virginia Giuffre (quando era ancora minorenne), con la complicità del pedofilo e suicida Jeffrey Epstein e la compagna di quest'ultimo, Ghislaine Maxwell. Il principe (che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse), era stato rinviato a giudizio da un magistrato americano, ma i legali dell’accusatrice e i difensori del principe hanno trovato un accordo finanziario extragiudiziale (si parla di 12 milioni di sterline).

L’accordo

Andrew Albert Christian Edward, figlio di Elisabetta II di Inghilterra, Duca di York e nono in linea di successione al trono britannico, se l’era cavata, tra le proteste dei contribuenti britannici preoccupati che i loro soldi venissero usati per evitare lo scandalo alla Corona: ad aiutare Andrea a pagare erano intervenuti il fratello Carlo e la Regina.

Quella della prossima settimana sarebbe la prima apparizione pubblica del principe Andrea dopo la vicenda Giuffre, ma la stampa inglese riporta che si sono accese le polemiche. Sul Sun si legge: “I fan dei Royal si sono rivolti a Twitter per esprimere la loro indignazione” Scrivono: "No no no! Non vogliamo vederlo mai in pubblico. Se deve partecipare allora il servizio non dovrebbe andare in onda."

La commemorazione

Alla cerimonia prevista per il 29 marzo all'Abbazia di Westminster, non parteciperà il principe Harry, mentre lo staff della regina Elisabetta sta organizzando il volo che porterà la sovrana da Windsor a Buckingham Palace: sono solo 15 minuti di volo, ma è l’unico modo per far viaggiare la Regina senza che si affatichi troppo. L’inossidabile Elisabetta, 96 anni ad aprile, è da poco guarita dal Covid e ha difficoltà motorie. La Regina si è rifiutata di salire sulla sedia a rotelle, e probabilmente quando da Buckingham Palace raggiungerà l’Abbazia, verranno eretti dei maxi schermi per proteggere dai fotografi Sua Maestà, quando scenderà dall’auto.