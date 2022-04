Il campionato riprende per un grande finale: ecco i giocatori decisivi

Riprende il campionato dopo la buia avventura che ha vissuto la Nazionale italiana nel corso della settimana scorsa. Rimettere le squadre in campo con la mentalità e l’atteggiamento giusto, di chi ha fame, in questo finale di stagione è necessario. La giornata si apre con il derby toscano, proseguendo poi con la sfida del cuore per Nicola, tra Torino e Salernitana. Il Genoa se la deve vedere con il Verona, mentre il Cagliari vola in Friuli. Super sfida salvezza tra Venezia e Spezia. Il Sassuolo vuole dare continuità al proprio gioco sfavillante.



I giocatori consigliati della settimana:

Guglielmo Vicario (Empoli): Per uscire con il sorriso da un derby toscano con la Viola bisogna sempre sudare molto, specie quando viene attaccata la difesa, in calo rispetto al girone d’andata. Così come il resto dei reparti d’altronde. Bisogna dunque puntare fortemente sulle parate del sorprendente portiere ex Cagliari, che si sta prendendo la scena con Andreazzoli in questo campionato. In modo particolare con attaccanti “d’area piccola”, come le prime punte fiorentine, abituate a segnare su cross alti.

Cristiano Biraghi (Fiorentina): Il tecnico Italiano ha perso diversi uomini per le prossime partite e deve quindi contare specialmente sulle doti dei suoi pilastri. Il terzino arriva da una gara fantastica con la maglia azzurra, dove ha servito due assist, giocando una partita importante a livello di prestazione personale. È in grande forma e vuole proseguire a tutti i costi la sua costante evoluzione. L’Empoli soffre in modo particolare sui calci piazzati e avere un elemento con un piede così educato, può rivelarsi decisivo.

Pablo Marì (Udinese): Arrivato tra mille punti di domanda, tra condizione fisica e minutaggio sulle gambe, ha risposto a grande voce, dimostrandosi da subito un pilastro fisso per Cioffi. Dalla sontuosa partita giocata contro la Lazio non ha mai perso il posto, mettendosi in luce in tutte le partite giocate. E i risultati della squadra sono in crescita. Subiscono meno, contenendo bene le punte nella marcatura a uomo. Alza il baricentro con coraggio quando deve far partire la manovra. È dunque in attesa di limitare anche l’ostico Pavoletti.

Aaron Hickey (Bologna): Una delle poche luci in questa tenebrosa stagione rossoblù. I ragazzi di Mihajlovic sono a pezzi, faticano a trovare la via del goal e di conseguenza, ad ottenere risultati vincenti. La notizia di Mihajlovic ha scombussolato nuovamente tutto l’ambiente, come è normale che sia, ma deve essere la spinta per riprendere a lottare come leoni. Anche per lui. Il giovane terzino si spinge spesso in fase offensiva, gestendo bene la doppia fase: una possibile spina nel fianco per Florenzi.

Junior Traoré (Sassuolo):È complesso non parlare di lui in questo periodo dove sta brillando, inventandosi giocate da vero talento. Il classe 2000 sta finalmente tirando fuori il coraggio di sfruttare appieno le sue qualità tecniche, senza volersi nascondere dietro ai difensori, come spesso faceva in passato. Gli ultimi due goal neroverdi hanno portato la sua firma ed entrambi derivano da giocate dal calibro elevato. Un giocatore pronto a esplodere definitivamente, iniziando a costruire anche le proprie fondamenta per il futuro.

Ederson (Salernitana): Sono gli ultimi treni per la salvezza amaranto e i ragazzi di Nicola non possono più sbagliare. Le possibilità di rimanere nella massima categoria italiana diminuiscono settimana dopo settimana, ma le due gare da recuperare tengono aperte ancora alcune porte. Il nuovo arrivato a metà campo si è presentato con il giusto spirito, non facendosi spaventare dalle complessità del nostro calcio. Scherma la difesa con rabbia e ha una buona gestione del palleggio. Accanto a Vacca sta creando una diga.

Nadiem Amiri (Genoa): Tra i vari arrivi dei liguri in quest’ultima sessione di mercato vi è anche il prospetto tedesco, su cui allenatore e tifosi puntano molto per ottenere il miracolo salvezza. Una pedina dalle qualità tecniche superiori rispetto al resto della squadra, che fino a qualche anno fa veniva etichettato come un “futuro campione”. Gli infortuni e la poca costanza nelle prestazioni positive lo hanno penalizzato, ma adesso ha la sua occasione per rimettersi in mostra. Specie in gare come quella con il Verona, dove una giocata personale talvolta è da tre punti.

Mattia Aramu (Venezia): Da diversi mesi, anche a causa di qualche stop, non ha più portato al team quei numeri che nella prima parte di stagione, hanno sopreso tutti. Un giocatore che cerca riscatto, dopo varie bocciature in altre squadre, ha finalmente l’occasione di essere leader. La gara con lo Spezia è decisa e le sue giocate, specie quando propone palloni interessanti ai compagni, sono necessarie, soprattutto contro squadre chiuse. Attenzione ai rigori, dove si è dimostrato infallibile: ritrovare quella leggerezza mentale è vitale per Zanetti.

Joao Pedro (Cagliari): In questo peculiare girone di ritorno dei sardi, inviato bene, per poi proseguire in discesa, non ha mai visto protagonista il numero dieci, che solitamente è sempre stato il protagonista della rosa. I suoi goal sono mancati alla squadra, che ha puntato molto sui centrocampisti, visti gli scarsi numeri nel reparto offensivo. Il nuovo modulo non lo aiuta, visto che gioca meno vicino alla porta, ma una rete, contro una squadra alla portata come quella friulana lo ripeterebbe in pista per questo finale di stagione. Aiutando così anche la squadra ancora a grande rischio retrocessione.

Daniele Verde (Spezia): A sorpresa è diventato un giocatore molto intraprendente, che con delle giocate da vero numero dieci sta trascinando Thiago Motta ad una salvezza tranquilla. Sconfiggere il Venezia vorrebbe dire un piedi e mezzo in Serie A la prossima stagione e visti i numeri del team ligure in questo periodo, i pronostici sono tutti dalla loro parte. L’ex giocatore della Roma tenta di trovare la sua dimensione da diversi anni e pian piano si sta levando delle soddisfazioni, specie per chi lo etichetta da sempre una “cometa del calcio moderno”.

Andrea Belotti (Torino): Da quando è tornato ha portato alla corazzata di Juric diversi goal, ottenendo però risultati generali deludenti. In molti pensano che non faccia più la differenza, ma quando si parla di campo dimostra sempre di essere il pezzo da 90 del esteso attacco granata. In tanti segnano, ma lui con il suo supporta da numero nove d’esperienza, favorisce maggiori azioni, garantendo una manovra più rapida. Deve aiutare i suoi compagni a ritrovare le certezze di due mesi fa, quando cavalcavano la classifica a tutta velocità. La Salernitana dell’ex Nicola è un avversario alla portata, ottenere i tre punti sarebbe una risposta importante per tutto l’ambiente, attualmente agitato.