Massacro di Bucha, verso l’incriminazione per Putin. Quali scenari

Gli occhi e le attenzioni sono rivolti al consiglio di Sicurezza dell’Onu, che si riunisce alle 16, ora italiana.

Sul tavolo è già arrivato il dossier su Bucha e, dopo il sopralluogo delle scorse ore, nella notte il presidente ucraino è tornato a parlare degli orrori alle porte di Kiev, non esitando a parlare di “genocidio”.

Il presidente americano, Joe Biden, frena però su questo punto.

D’accordo, invece, nel ritenere che Putin e il suo esercito abbiano compiuto “crimini di guerra”.

Anche Zelensky parla di azioni da “macellai”, proprio come aveva fatto la scorsa settimana anche e non senza critiche il capo della Casa Bianca aveva definito Putin “butcher”. Ma il Cremlino smentisce ancora e parla di immagini ritoccate e di propaganda a senso unico.

Dall’Europa si apre non solo a una incriminazione, ma anche a un nuovo pacchetto di sanzioni, che colpisca il petrolio russo. Il punto.

Il caso Bucha all’Onu e alla Nato

Il caso di Bucha sarà sul tavolo del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che si riunisce alle 16, ma anche del Coreper, il comitato che raggruppa gli ambasciatori dei 27 presso l'Ue, che si incontra mercoledì, mentre se ne continua a discutere tra i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. Domani e dopodomani tocca poi al Consiglio Atlantico, riunito a livello di ministri degli Esteri, per decidere una posizione Nato.

Nuove sanzioni: per cosa e quando

"L'Europa deve" staccarsi "dalla fornitura di energia russa, applicando un embargo vincolante", ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, che era stata in Ucraina nei giorni scorsi. Intanto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiarisce: "L'Italia non porrà veti su sanzioni al gas russo". Sanzioni sono in arrivo anche dagli Usa, mentre il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, assicura che nei colloqui tra gli Usa e gli alleati europei sulle nuove sanzioni ci sono anche opzioni che riguardano l'energia russa.

Stop al gas russo: Europa divisa

I paesi baltici sono pronti a staccarsi dal gas russo, la Lituania ha già deciso il blocco all’import, ma ci sono resistenze ancora da parte di qualcuno, come Italia, Germania e Austria, per motivi di necessità. Berlino afferma che "non è possibile" per il momento interrompere l'import di gas dalla Russia. "Dobbiamo tagliare tutte le relazioni economiche con la Russia, ma al momento non è possibile interrompere le forniture energetiche, abbiamo bisogno di un po' di tempo", ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, al suo arrivo a Lussemburgo per una riunione dei ministri dei Paesi dell'area euro. Stessa posizione espressa dall'Austria, che "non è a favore di nuove sanzioni" contro Mosca "legate al gas”. Intanto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiarisce: "L'Italia non porrà veti su sanzioni al gas russo".

Zelensky: “È genocidio”

“Questi sono crimini di guerra e saranno riconosciuti dal mondo come un genocidio". Così il presidente ucraino, Zelensky, che però ha anche spiegato che gli sforzi diplomatici non si fermeranno. Alla Bbc ha spiegato: "L'Ucraina deve avere la pace. Siamo in Europa nel 21mo secolo. Continueremo gli sforzi sia diplomatici che militari". Il ministro degli Esteri ucriani, Kuleba, afferma: “Bucha è la punta dell’iceberg, a Mariupol la situazione è anche peggiore”.

Biden: “Criticato, ma avevo ragione”

"Ricorderete che sono stato criticato per aver detto che Putin è un criminale di guerra. Ora la verità la vedete in quello che è successo a Bucha: è un criminale di guerra", ha ribadito l'inquilino della Casa Bianca. Oltre al processo, Biden fa sapere di essere intenzionato ad applicare "ulteriori sanzioni" alla Russia.