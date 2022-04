L’Aquila ricorda il terremoto del 2009, pensando anche all’Ucraina

Era la notte tra il 5 e il 6 aprile di 13 anni fa quando l’Aquila e 56 comuni limitrofi in Abruzzo furono sconvolti dal violento sisma che causò 309 vittime, insieme a molta devastazione. Nelle scorse ore una fiaccolata ha ricordato quei tragici momenti e i giorni di dolore che seguirono.

La fiaccolata

Il ritrovo della fiaccolata, che ha percorso 1.750 metri, è stato fissato alle 21 nell'area antistante il tribunale, in via XX Settembre, una delle strade più colpite dal terremoto.

Poi il corteo, organizzato dal Comitato dei Familiari e del Comune, ha percorso il tragitto, dopo che l'iniziativa era stata sospesa per due anni a causa della pandemia.

È stata una sfilata silenziosa, che si è diretta verso l'ex Casa dello Studente alla volta del Parco della Memoria a piazzale Paoli. Lungo il percorso sono stati dispiegati 80 volontari per distribuire le fiaccole e garantire la sicurezza, anche grazie alla presenza di 3 ambulanze di 16 addetti all'emergenza sanitaria.

In testa al corteo, come ogni anno, una delegazione dei familiari delle vittime, seguita dagli stendardi degli enti locali.

Alla ricerca della normalità

"Stiamo vivendo un anno particolare, alla tristezza del terremoto si era aggiunta anche l'altra tristezza di non poter portare avanti questa fiaccolata che ritroviamo, in una sorta di normalità. Nel dolore, ma pur sempre normalità" ha commentato il senatore Gaetano Quagliarello, tra gli onorevoli presenti alla cerimonia, insieme a Stefania Pezzopane e Luigi D'Eramo. "Certo in questo momento abbiamo davanti un'altra tragedia importante: quella della guerra – ha aggiunto Quagliarello - Mentre il terremoto ha provocato vittime per cause naturali, la guerra ha sta rievocando uno scenario che pensavamo di esserci finalmente lasciati alle spalle e, invece, se non si fa qualcosa questo XXI secolo”.

Il terremoto e la guerra

Alla fine della fiaccolata è stato acceso da due degli atleti della Nazionale ciclisti Ucraina, ospite in città a seguito dello scoppio della guerra, il “braciere della memoria”. "Da L’Aquila deve partire oggi un messaggio forte: la memoria deve essere viva affinché tutte le tragedie che costellano questa Paese bellissimo ma fragile, non debbano più ripetersi", ha detto Vincenzo Vittorini. "Questa sera qui ci sono in presenza e idealmente tutti i rappresentanti delle tragedie italiane, da San Giuliano di Puglia al Ponte Morandi di Genova, da Viareggio al Vajont. Ebbene, bisogna arrivare prima, occorre finalmente imporre, affermare, una cultura della prevenzione. Questo dobbiamo gridare forte qui a L’Aquila. E il ricordo quest’anno va anche alla cara Antonietta Centofanti, che non è più tra noi, che in tutti questi anni si è battuta con noi, e continuerà a farlo, attraverso noi".

La Messa e i 309 rintocchi

A mezzanotte è stata celebrata una Santa Messa in Suffragio delle Vittime del sisma, officiata dall’Arcivescovo Metropolita della Città dell’Aquila e presidente della Ceam (Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana), Cardinale Giuseppe Petrocchi, cui è seguita una veglia di preghiera a cura dell’Arcidiocesi. In Piazza Duomo è stato azionato, per il terzo anno consecutivo, il dispositivo che emette un fascio di luce verso il cielo. Alle 3:32, ora della tragedia di 13 anni fa, i 309 rintocchi, uno per ognuna delle vittime.