I 5 migliori titoli da vedere a Pasqua su Sky, Netflix, Prime Video

Dalle storie in costume, al thriller, alla vita di LauraPausini: ecco cinque titoli da guardare in questo fine settimana di Pasqua.

1. “The Gilded Age” (Sky)

Per gli amanti dei genere in costume è in onda “The Gilded Age”, il period drama di Julian Fellowes, il creatore di creato dall’ideatore di “Downton Abbey”. Ci troviamo nell’età dorata americana (gilded), nella New York del 1882, quando nel cuore di Manhattan le vecchie e ricche famiglie europee non hanno nessuna intenzione di cedere i loro privilegi ai nuovi arrivati, che farebbero del tutto per far parte dell’alta società. Al centro c’è la storia di Marian (Louise Jacobson, quarta figlia di Meryl Streep), che rimasta orfana si trasferisce in città dalle zie Agnes e Ada (Christine Baranski e Cynthia Nixon). Le donne, rigide e benestanti, la introducono nell’ambiente dell'alta società, strutturato con regole precise, alle quali però Marian si adatta con difficoltà. Questo la fa allontanare da un percorso prestabilito di vita, ma non sarà facile.

2. “L’ultimo bus al mondo” (Netflix)

Alcuni studenti in gita scolastica diventano eroi senza volerlo. In occasione della presentazione dei “globi geniali”, i robot creati per ripulire l’ambiente, cominciano a uccidere i partecipanti ai raduni in tutto il mondo. Scampati al massacro gli studenti trovano rifugio nel loro vecchio autobus e cercano di tornare a casa e di contattare Dalton Monkhouse: il milionario che ha provocato l’apocalisse. Durante il viaggio affronteranno sfide sempre più difficili, inclusa quella con un globo che sembra mosso da questioni personali.

3. “Anatomia di uno scandalo” (Netflix)

La serie tratta dal romanzo di Sarah Vaughan, è un thriller psicologico, che racconta la vita dell’alta borghesia britannica attraverso scandali privati e politici. Le vite di Sophie Whitehouse (Sienna Miller) e di suo marito James, ministro dalla carriera integerrima vengono travolte dallo scandalo: James viene accusato di stupro. Tutto ruota intorno alla battaglia legale intentata per stabilire la veritàin un susseguirsi di intrecci e colpi di scena, con tutto quello che ne consegue per carriere e famiglie che rischiano di andare in pezzi.

4. “Laura Pausini – Piacere di conoscerti” (Prime Video)

Nel film c’è una domanda: cosa sarebbe successo se Laura Pausini quella sera del 1993 non avesse vinto il Festival di Sanremo? La Laura nazionale si racconta e svela aspetti sconosciuti della sua vita privata e professionale ripercorrendo le tappe della sua carriera. Sempre cercando di immaginare cosa sarebbe successo se non fosse diventata la star internazionale che conosciamo.

5. “I Cassamortari” (Prime Video)

Black comedy diretta da Claudio Amendola. “Tutti devono mori’, ma solo in pochi ce guadagnano”: è il motto della famiglia Pasti che da generazioni gestisce un’agenzia di pompe funebri. Dopo la morte del capofamiglia Giuseppe (Edoardo Leo), l’azienda di famiglia passa nelle mani dei figli Giovanni (Massimo Ghini), Maria (Lucia Ocone), Marco (Gianmarco Tognazzi) e Matteo (Alessandro Sperduti). Giovanni ha ereditato dal padre l’ avarizia che guida ogni sua scelta; Maria si porta a letto tutti i vedovi che incontra; Marco è un mago della tanatoestetica ( trucca i cadaveri); Matteo vuole diventare un influencer e il suo contributo agli affari di famiglia si basa su un’irriverente gestione della comunicazione social. Ma questa sarà la salvezza dell’azienda, che quando si troverà in cattive acque, si salverà proprio grazie all’abilità di Matteo. Nel cast anche Piero Pelù e Sonia Bergamasco.