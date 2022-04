La vittoria di Macron rassicura l’Europa ma c’è molto da ricucire

"Sarò il presidente di tutti". Queste le prime parole da neopresidente, rieletto per la seconda volta, di Emmanuel Macron, visibilmente commosso e applaudito dalla folla sotto la Tour Eiffel di Parigi, mentre la colonna sonora scelta per festeggiare il successo è l'Inno alla Gioia, come nel 2017, ossia l’inno europeo.

Con il 58,55% dei voti, dunque, si conferma all’Eliseo, dove invece non andrà Marine Le Pen che si è fermata al 41,45%. La leader di Rassemblement National ha ammesso la sconfitta in un discorso nel suo quartier generale al Bois de Boulogne.

Alle urne si è recato il 73,69% degli aventi diritto, in calo.

I discorsi di Macron e Le Pen

"C'è molto da fare. La guerra in Ucraina ci ricorda che stiamo attraversando tempi tragici in cui la Francia deve mostrare la chiarezza della sua voce, e costruire la sua forza in tutti i campi. E noi lo faremo", ha detto Macron. Il Presidente rieletto, a 44 anni, è il 25esimo a capo dell’Eliseo nella storia di Francia. La prima volta è stato eletto il 14 maggio 2017 con il suo partito La République En Marche, diventando a 39 anni il più giovane capo di stato francese della storia. "Dobbiamo rispondere in modo efficace alla rabbia che è stata espressa", ha affermato Macron nel suo discorso della vittoria davanti alla Tour Eiffel.

"Penso anche a tutti i nostri connazionali che si sono astenuti, il loro silenzio ha significato un rifiuto di scegliere, al quale anche noi dobbiamo rispondere, ritiene il presidente rieletto. Infine, penso a coloro che hanno votato per Marine Le Pen, che questa sera saranno delusi", ha aggiunto.

"Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Così, invece, Marine Le Pen, definendo il suo risultato come una "vittoria eclatante": “Con oltre il 43% dei voti” la destra non era mai arrivata a un risultato tanto elevato dal 1958. Le Pen ha assicurato che "continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi".

Il prossimo appuntamento elettorale di giugno

La vittoria che rassicura le cancellerie d’Europa, però, rilancia una serie di sfide interne. Fra sei settimane è in programma il rinnovo dell’Assemblea. Le legislative si svolgeranno il 18 e 19 giugno e riproporranno temi forti, che hanno visto la Francia divisa anche in occasione delle presidenziali. La sfida di Macron sarà quella di risolvere e superare i motivi che hanno portato, ad esempio, alle proteste dei Gilet gialli a quelle contro la riforma delle pensioni.