Le pagelle del Milan: Tonali affonda la Lazio in pieno recupero

Il Milan vince una partita incredibile, ribaltando una pericolosa Lazio all’Olimpico. Rimangono ancora vivi grazie al goal di Tonali, a due minuti dalla fine, che tiene il sogno più acceso che mai. Una prima parte in difficoltà, specie per la retroguardia in cui i centrali sono stati meno precisi del solito, come nell’occasione del vantaggio Lazio. Tre punti d’oro, che mettono ulteriore pressione all'Inter per la gara di mercoledì con il Bologna. Ibra entra e serve l’assist della vittoria: un giocatore che meriterebbe di giocare ai massimi livelli ancora per diversi anni. Immortale.

Le pagelle del Milan:

Mike Maignan voto 6:Non proprio impeccabile in uscita su Immobile, seppur i suoi centrali siano i principali colpevoli. È attento sui tiri da lontano, dove non temporeggia mai nel far ripartire velocemente i compagni. Nella ripresa subisce poco, uscendo con precisione su tutti i calci piazzati della Lazio. La sua gabbia è rimasta ancora una volta al sicuro, seppur dal quarto minuto in poi.

Theo Hernandez voto 6: Pronti, via dopo tre minuti viene saltato secco e la Lazio va subito in vantaggio. Una botta forte, che lo colpisce a livello mentale nel resto della gara, quando deve gestire Lazzari a livello difensivo. Sembra più insicuro e questo permette agli avversari di inserirsi con continuità dalle sue parti. In fase offensiva si propone bene, ma senza effettuare nessuna giocata importante. Nel finale di gara spinge di più, calciando anche due volte periolosamente in zona Strakosha. Su calcio piazzato sfiora l'eurogol e nel finale è sempre presente in area. Deve ritrovare equilibrio, ma è sempre un treno implaccabile.

Pierre Kalulu voto 5,5: Forse la prima gara negativa della stagione, considerando le ottimali prove messe in luce in questa stagione dal francese. Si perde Immobile sul vantaggio, seppur non sia l’unico colpevole. È disordinato nel cercare soluzioni in avanti, sbagliando la misura del lancio più di una volta. In area impedisce a Brahim di calciare da ottima posizione. Nella ripresa va meglio, alzando il ritmo del possesso e cercando di non giocare solamente all'indietro. Fa anche qualche percussione in avanti, diventando a sorpresa pericoloso.

Flick Tomori voto 5,5: Rispetto al compagno di reparto ci mette più intensità nell’anticipare i centrocampisti avversari sulla mediana, accelerando così l’azione. Prende un giallo ingiusto, in cui l’arbitro è stato severo e questo lo limita nell'eseguire interventi rocciosi. Rimane fermo a guardare sul goal di Immobile, lasciando di fatto il pallone libero di entrare in area.

Davide Calabria voto 6: Sulla retroguardia rossonera è indubbiamente quello più attento, visti i pochi pericoli dalla sua parte. Predilige la fase difensiva, aiutando i due centrali a mantenere un baricentro equilibrato quando Theo si stacca in avanti. Talvolta si limita nel salire, visto che le qualità per colpire con un inserimento, le avrebbe pure. Bloccare Zaccagni però non è facile e tutto sommato lui ci è riuscito.

Sandro Tonali voto 7,5: Diventa a sorpresa l’eroe della serata, regalando tre punti vitali a Pioli. Solita prestazione ordinata, in cui cerca di fare da “cerotto” alle zone lasciate vuote dai compagni, specie sulle retroguardia. Theo si stacca continuamente e lui si mette da ostacolo per limitare le ripartenze avversarie. Nel finale sale di baricentro, giocando diversi palloni di prima e schiacciando il centrocampo capitolino, soprattutto dopo l’uscita di Milinkovic-Savic, tra i più complessi da coprire.

Brahim Diaz voto 5,5: Se continuassimo a valutarlo per le sue giocate con il pallone prenderebbe sempre la sufficienza, ma in questo momento, con due numeri sulle spalle, bisogna saper essere concreti e decisivi. Si inventa dei numeri interessanti, che non fruttano mai pericoli nell’area avversaria, in cui sembra nascondersi quando si tratta di concludere nello specchio. Deve sfruttare meglio gli spazi, visto l’importante scatto di cui dispone.

Franck Kessié voto 6: A livello di presenza si rende protagonista, visto che in entrambe le fasi cerca di portare un supporto. Anche l’attitudine è in crescita rispetto alle ultime uscite, in cui le sue insicurezze sono sembrate più nette. Fa comunque delle scelte rivedibili negli ultimi palloni, dove spesso va oltre le sue capacità, cercando lanci esageratamente lunghi. Qualche passaggio più ragionato potrebbe portare maggiori manovre offensive.

Rafael Leao voto 6,5: Crea e fallisce tante occasioni, probabilmente più di chiunque in campo, rivelandosi l’arma pericolosa dei rossoneri. Mette un pallone delizioso in mezzo all’area per Giroud, che affonda al meglio il pari. Quando punta l’uomo ha una straordinaria velocità di gamba, che più volte manda in tilt la retroguardia avversaria. Il suo limite sta nell’essere impreciso al momento del tiro, dove dovrebbe tenere maggiormente la testa alta. (Rebic voto 6: Entra con aggressività, mettendo in difficoltà i due centrali bianco celesti sulle palle alte. Deve riprendere ritmo)

Junior Messias voto 6,5: Seppur non si sia rivelato decisivo ai fini del risultato è stato comunque uno dei migliori. Riesce a liberarsi con grande facilità tra gli spazi, scappando a più riprese dalla prepotente marcatura di Radu. Ha le qualità per poter inventare la giocata vincente in qualsiasi momento e sfiora il vantaggio di centimetri con un tiro a giro sul secondo palo. Un innesto molto importante, che da a Pioli non solo goal e assist, ma anche la possibilità di essere costantemente una freccia nel fianco.

Olivier Giroud voto 6,5: La sua importanza nel gruppo non è solo a livello di goal, dove continua a zittire gli scettici, ma è soprattutto a livello mentale, vista la grande foga che ci mette su ogni pallone che si ritrova a disposizione. Aiuta a salire i suoi compagni con sponde di prima, che spesso vengono sfruttate per calciare di prima. Di testa le prende tutte e al primo pallone che si ritrova tra i piedi, la butta in rete. Ha onorato la maglia numero nove al meglio, nonostante non sia un goleador da palcoscenico.

Ibrahimovic voto 7: Infinito. Entra e serve l’assist della vittoria. Un uomo che ha ancora tanto da dare a questo sport magico.