Gli Usa e la svolta sul diritto all’aborto: cosa sta per cambiare

Il pronunciamento non c’è ancora, ma le polemiche sì e feroci. In ballo c’è il diritto all’aborto, che da sempre divide l’opinione pubblica e la politica. Adesso potrebbe arrivare una sentenza della corte costituzionale statunitense in materia. Ma secondo le anticipazioni di Politico, l’effetto potrebbe essere quello di tsunami, perché al momento l'indicazione della Corte appare orientata ad annullare il principio che autorizza l'aborto.

Verso un “no” all’aborto?

Quello che potrebbe essere deciso a breve è a suo modo “rivoluzionario”, ma non farà certo piacere a chi finora ha sostenuto il diritto all’interruzione di gravidanza. Secondo quanto scrive la testata Politico, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice conservatore Samuel Alito sul parere della maggioranza dei componenti il collegio, il documento conterrebbe un secco “no” a una legge del 1973 che garantisce il diritto delle donne all’aborto.

Un principio che viene osteggiato in modo “totale e fermo” e che deriva dalla storica sentenza “Roe vs Wade”, di quasi 50 anni fa, che garantiva la tutela costituzionale federale del diritto all'aborto, poi integrata da una successiva decisione del 1992, la “Planned Parenthood vs Casey”.

Annullare il diritto all’interruzione di gravidanza

Come si legge nel testo, intitolato “Parere della Corte”, la volontà è chiara: “Riteniamo che ‘Roe e Casey’ debba essere annullata”. “Roe aveva terribilmente torto fin dall'inizio: è tempo di dare ascolto alla Costituzione e restituire la questione dell'aborto ai rappresentanti eletti del popolo” dice ancora la bozza.

Per ora il dibattito si è già acceso, anche se manca l’ufficialità e, soprattutto, non c’è ancora alcuna sentenza pubblicata. Al momento il diritto all’aborto è tuttora in vigore anche se, come sottolinea ancora Politico, di fatto i movimenti cosiddetti anti-choice, cioè contro l’interruzione di gravidanza, si sono battuti per una modifica delle norme e per rendere di fatto difficile l’accesso ai servizi per le donne non intendevano portare avanti la gravidanza.

Cosa dicono i sondaggi

Di certo lo scontro si annuncia sia politico che tra la popolazione. Secondo quanto emerge dai più recenti sondaggi, la maggioranza degli americani sarebbe per mantenere l’attuale diritto all’aborto, con il 69% degli intervistati contro il 29% che sarebbe a favore di una modifica della legge del 1973.

Sta di fatto che a volere un’inversione di marcia è soprattutto il giudice ultraconservatore Alito, sostenuto da Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett e l'ultraconservatore Clarence Thomas. I tre giudici democratici, Sonia Sotomayor e Elena Kagan e Stephen Breyer, invece, starebbero lavorando a una contro-bozza. Non è chiaro come si schiererà il presidente della Corte, John G. Roberts, che è considerato un moderato.