E’ tornato il Salvini ultra-sovranista, almeno fino alle elezioni

A Matteo Salvini risponde oggi il commissario all’Economia Ue, Paolo Gentiloni: “La Commissione non ha nessuna intenzione di massacrare nessuno di tasse”. Relativamente alla riforma del catasto, nelle raccomandazioni Ue, è scritto di “aggiornare i valori catastali a quelli attuali di mercato. Non credo che rappresenti una richiesta di aumentare le tasse ma una necessità per l’Italia di cui il governo è perfettamente consapevole”. La dichiarazione dell’ex premier italiano arriva da Bruxelles dopo che ieri l’impeto sovranista salviniano è tornato a farsi sentire. Il capo della Lega ha respinto le raccomandazioni dell’Ue su fisco e riforme, accusando l’Europa di voler aumentare i tributi agli italiani: “Se l’Ue ci impone di aumentare le tasse sulla casa si attacca”, ha detto. “E’ tassata, supertassata e non c’è bisogno di una nuova imposizione fiscale. Se la richiesta dell’Ue è massacrare i lavoratori, le imprese e risparmiatori la risposta è no”.

Non c’è dubbio che il leader del Carroccio stia intensificando da qualche settimana i suoi proclami anti-europeisti e che proseguirà su questo filone almeno fino alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Dimenticando del tutto che in ballo ci sono 200 miliardi di euro che il Next Generation Eu ha stanziato per il rilancio economico dell’Italia, che è il primo beneficiario dei fondi, tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto. Senza l’Ue, dunque, non ci sarebbe un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In cambio, come è noto, Bruxelles chiede a Roma riforme strutturali del sistema Paese. Tra queste c’è appunto il catasto, in merito al quale più volte il premier Mario Draghi ha ribadito che la “legge delega non porta nessun incremento sull’imposizione fiscale degli immobili regolarmente accatastati”.

Salvini continua ad alzare il tiro. Al centro dello scontro non c’è solo la riforma fiscale. Il nodo delle gare per le concessioni balneari nell’ambito del ddl concorrenza è infatti ancora da sciogliere. L’esecutivo Draghi solo tre giorni fa ha votato compatto e ricorrerà se necessario alla fiducia perché il provvedimento venga approvato nei tempi stabiliti, evitando di mettere a rischio i fondi del Pnrr. Nonostante questo, il leghista vuole un accordo prima di andare in Aula e a prescindere da quello che i suoi ministri hanno votato in Cdm. Nei confronti di Palazzo Chigi assume sul tema toni distensivi: “Il governo non è a rischio per il ddl concorrenza”. Ma poi attacca gli alleati: piuttosto, “rischia per i capricci del Pd sullo ius soli e il ddl Zan e dei 5stelle che non vogliono i termovalorizzatori. Dovrebbero venire in Lombardia a scuola di pulizia, ambiente e valorizzazione dei rifiuti”. A venti giorni dalle elezioni che interesseranno circa mille comuni gli fa gioco alimentare le già numerose tensioni nella maggioranza.

L’oscillamento di posizione si registra anche in politica estera. Il capo del Carroccio non rinuncia ogni giorno a proclamarsi contrario alla linea del governo di cui fa parte. Ieri il vice presidente vicario della commissione europea, Frans Timmermans, ha fortemente biasimato gli “amici di Putin in Italia” che ora “si nascondono sotto il tavolo” mentre dovrebbero “chiedere scusa agli italiani”. Parole chiaramente rivolte a Salvini e Berlusconi. Quest’ultimo ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni pro-Russia di qualche giorno fa, spinto dalla levata di scudi filo-atlantista nel suo partito. Ma è evidente che rinnegare il rapporto personale con il capo del Cremlino è una forzatura.