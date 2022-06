Il generale Mezzavilla è il nuovo Vicecomandante Generale Carabinieri

Maurizio Detalmo Mezzavilla generale di Corpo d'Armata, è stato nominato vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La nomina è stata ratificata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini.

L'alto ufficiale, friulano di Gradisca d'Isonzo, vanta un curriculum professionale di alta qualità. Dal suo primo incarico, nel 1982 come comandante della Compagnia di Iglesias, Mezzavilla ha attraversato i più qualificati ruoli nell'Arma, partendo dal comando della Compagnia Sicurezza di Comiso (RG) nell'ambito della forza congiunta italo - statunitense per le esigenze connesse alla sicurezza del sistema missilistico "Cruise" (1983 - 1986); comandante della Compagnia di Villafranca di Verona (1986-1988); e poi della Compagnia di Polizia Internazionale presso SHAPE (Supremo Quartiere Generale della Nato) in Casteau (Belgio), dal 1988 al 1991. Tra l'altro e' stato direttore della I Sez. della 1/a Div. di Interpol presso il Ministero dell' Interno (1994-1995);. Inoltre è stato comandante del Rgt. Msu (Multinational Specialized Unit) in Bosnia (2003-2004) e poi comandante Provinciale dei carabinieri di Messina (2008-2010); di Roma (2010-2013); della Legione "Veneto" (2013-2016); e della Divisione Unità Mobili di Roma (2016-2021).

Promosso al grado di Generale di Corpo d'Armata, il 6 febbraio 2021 ha assunto il Comando dell'Interregionale "Ogaden", con sede a Napoli e con competenza su Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e Puglia.

Tra i corsi frequentati quello alla Scuola di Guerra di Civitavecchia (Roma), quello presso il Nato Defence College e il Flag Officers and Ambassadors' Course. E poi il corso Ground Launched Cruise Missile a Fort Lewis (USA), l'Hostage Negotation alla Metropolitan Police di Londra, e lo "Specialization Course on Rule of Law" a Madrid (Spagna). (ANSA).