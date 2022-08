Le 3 serie tv da vedere a Ferragosto 2022: su Ray Play, Sky e Netflix

Per chi ancora non è in vacanza, o è appena rientrato e preferisce passare il 15 agosto lontano dalla folla, ecco tre serie tv da vedere a Ferragosto.

1. “Hotel Portofino”: su Sky On Demand

Tratta dal romanzo di J. P. O’Connell, la serie in costume si mescola col giallo: ambientata in Italia durante l’ascesa di Benito Mussolini, Hotel Portofino racconta la storia di Natasha McElhone (Californication) nei panni di Bella Ainsworht, figlia di un ricco industriale, che si trasferisce in Liguria per aprire un hotel in stile british. Ma la realtà che si nasconde dietro l’aspetto paradisiaco del luogo è fatta di intrighi e segreti, e c’è pure il pericolo della bancarotta. Nel cast ci sono anche gli italiani Daniele Pecci (Cuori), Lorenzo Richelmy (Marco Polo) e Rocco Fasano (Skam Italia).

2. “I casi della giovane Miss Fisher”: su Ray Play

Spin-off della fortunata serie Miss Fisher – Delitti e misteri, “I casi della giovane Miss Fisher” è una mini serie da non perdere. Detective alle prime armi, nell’Australia degli anni 60, Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill), è un investigatrice fashion, che segue le orme della famosa zia Phryne dei romanzi di Kerry Greenwood. Ad aiutarla nelle indagini (c’è pure un incontro ravvicinato del terzo tipo in una base militare dove si fanno studi segreti sugli alieni), ci sono un fascinoso detective e un gruppo di femministe davvero particolari.

3. “Boo, Bitch”: su Netflix

Teen commedia, Boo, Bitch con Lana Condor, famosa per il ruolo di Lara Jean Covey in Tutte le volte che ho scritto ti amo ,è la storia di una studentessa con un’esistenza molto tranquilla, che però un giorno scopre di essere un fantasma.