House of the Dragon, in uscita oggi su Sky: cast, trama e trailer

Arriva “House of the Dragon”, l’atteso prequel de Il Trono di Spade esordisce in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti il 22 agosto.

La serie

Tratta dal romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, la storia è ambientata 200 anni prima degli eventi accaduti ne Il Trono di Spade, e racconta le origini e la straordinaria storia della dinastia dei Targaryen.

“House of the Dragon”, la trama

La Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy, Truth Seekers), primogenita di Re Viserys, cavalca i draghi e si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, ma viene messa in discussione dal fratellastro più giovane, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney, Domina). Prepariamoci a una nuova e incredibile battaglia per il potere.

La prima, e per ora unica, stagione di House of the Dragon è composta da 10 puntate che avranno una durata di circa 60 minuti l’una, la regia è di Miguel Sapochnik , che insieme allo, showrunner Ryan Condal è anche il produttore.

I luoghi

La serie è stata girata tra il Portogallo, l’Inghilterra e la Spagna.

Il trailer

Personaggi e cast prima stagione di “House of the Dragon”

Ecco la guida completa ai personaggi e agli interpreti.

Re Viserys I Targaryen (Paddy Considine). È il quinto re dei Sette Regni, conosciuto come cordiale, gentile, e onesto. Viserys è stato scelto dal consiglio dei lord per succedere a suo nonno, Jaehaerys I Targaryen.

Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Primogenita del Re Viserys, è una cavalca draghi destinata a diventare la prima Regina dei Sette Regni.

Principe Daemon Targaryen (Matt Smith). Erede presuntivo al Trono di Spade. È il fratello minore di re Viserys, nipote di re King Jaehaerys e zio della principessa Rhaenyra. È anche un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi.

Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke). Figlia di Ser Otto Hightower, cresciuta nella Fortezza Rossa e parte della cerchia ristretta del re. È considerata la donna più avvenente dei Sette Regni.

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Conosciuto come il “Serpente di Mare”, è a capo della Casata Velaryon e il più famoso navigatore nella storia di Westeros.

Principessa Rhaenys Velaryon (Eve Best). È la moglie di Lord Corlys, cavalca un drago di nome Meleys. Conosciuta come la “Regina Che Non Fu Mai”, era stata candidata per succedere a suo nonno, re Jaehaerys, come sovrana dei Sette Regni, ma fu ignorata in favore di suo cugino Viserys.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel). Un abile spadaccino delle Marche Dorniane, figlio dell’amministratore del Lord di Blackhaven.

Mysaria (Sonoya Mizuno). Danzatrice originaria di Lys che diventa l’alleata più fidata del Principe Daemon.

Ser Otto Hightower (Rhys Ifans). Padre di Alicent e Primo Cavaliere del Re. Implacabile rivale politico del principe Daemon.

Lady Baela Targaryen (Bethany Antonia). Figlia maggiore di Laena Velaryon. Cavalca un giovane dragone chiamato Danzatore di Luna.