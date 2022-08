Trump fa causa all’FBI. Cosa c’era nei documenti sequestrati in casa?

Il "caso Donald Trump" tiene banco nella campagna elettorale, ormai nel vivo, per le elezioni di Mid Term che sono in programma negli Stati Uniti il prossimo 4 novembre. Nel mirino ci sono soprattutto i documenti sequestrati in occasione del blitz degli agenti dell'FBI nella villa dell'ex presidente a Mar-a-Lago, in Florida.

Le carte trovate in occasione della perquisizione, che Trump ritiene "illegale" e contro la quale intende fare causa, sarebbero ritenute classificate, ma per poterle usare nell'ambito di un'inchiesta a carico del magnate si dovrebbe passare dalla nomina di uno "Special Master".

Cos'è lo "Special master"

Donal Trump non ha intenzione di permettere che il materiale trovato nella sua villa in Florida sia utilizzato nell'ambito di una inchiesta a suo carico. Il caso potrbbe portare a una sua incriminazione per sottrazione e detenzione di documenti classificati.

Ma non solo l'ex presidente si è opposto e vuole "fare causa" all'FBI: per poter utilizzare quelle carte in aula è necessario che il materiale sia esaminato accuratamente. Per questo occorre la nomina di un cosiddetto "Special master", non collegato al caso dunque indipendente, che dovrebbe ispezionare i documenti. La scelta di una figura come quella di un "giudice" super partes impedirebbe anche la dovulgazione dei contenuti delle carte sequestrate dall'FBI.

Trump chiede la restituzione di quanto sequestrato

L'ex presidente si è anche opposto al sequestro del materiale, chiedendo la restituzione di quanto non pertinente rispetto al mandato: "Non si può permettere che la politica influisca sull'amministrazione della giustizia. Le forze dell'ordine - si legge in un documento - sono uno scudo che protegge gli americani. La giustizia non può essere usata come arma a scopi politici".

Secondo quanto riportato dal New York Times, inoltre, i documenti riservati sarebbero 300 e comprenderebbero fascicoli riferiti a CIA, NSA (National Security Agency) e FBI stessa. I documenti sensibili sarebbero circa la metà.

Gli effetti sulla campagna elettorale

Gli ultimi avvenimenti, intanto, stanno portando a conseguenze dirette sulla campagna elettorale in vista del voto di metà mandato, in programma a novembre.

Secondo quanto riportato dai media Usa, infatti, i democratici potrebbero avvantaggiarsi delle difficoltà dell'ex presidente Usa, anche se da un punto di vista meramente economico Trump e i repubblicani non avrebbero finora subito contraccolpi.

Proprio il partito di "The Donald", infatti, avrebbe appena incassato 1 milione di dollari in donazione da parte dei sostenitori.