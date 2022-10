La guerra economica sul gas. Von der Leyen indica la strada europea

Il prezzo di benzina e gasolio tornano a salire, dopo un periodo di tregua, e proprio sul fronte dei rincari energetici arriva l'impegno della Commissione europea per una soluzione a livello comunitario che porti a contenere i prezzi.

In particolare la presidente, Ursula von der Leyen è intervenuta alla plenaria de Parlamento Ue, dedicata all'"Escalation della guerra russa contro l'Ucraina", lanciando un nuovo piano comunitario e confermando l'ottavo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

Von der Leyen: "Continueremo a far pagare il Cremlino"

"Accolgo con favore l'accordo raggiunto oggi dagli Stati membri sull'ottavo pacchetto di sanzioni. Ci siamo mossi in modo rapido e deciso. Non accetteremo mai i falsi referendum di Putin, né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a far pagare il Cremlino", ha detto la presidente della Commissione Ue.

La guerra economica di Putin

Per la numero uno della Commissione, "Dall'ultima volta che ci siamo incontrati per discutere dello Stato della nostra Unione, il Cremlino ha intensificato la sua aggressione a un nuovo livello. Putin ha lanciato la prima mobilitazione russa dalla Seconda guerra mondiale, trattando centinaia di migliaia di giovani russi come carne da cannone - ha detto von der Leyen - Putin usa falsi referendum nel tentativo illegale di modificare i confini internazionali con la forza. E da mesi usa l'energia come arma. La guerra russa provoca difficoltà economiche e sociali. Rappresenta un pesante fardello per i nostri cittadini e per l'economia nel nostro mercato unico".

L'Aumento dei costi energetici, in particolare, sta comportando una riduzione del potere d'acquisto per i cittadini e una perdita di competitività per le imprese", ha aggiunto la presidente della Commissione.

Da qui l'annuncio: "Intensificheremo i nostri negoziati con partner fidati, per esempio con la Norvegia, per smorzare il prezzo che paghiamo per le importazioni di gas", ha aggiunto von der Leyen, ricordando che il consumo di gas è già diminuito del 10% circa, le forniture del 41%, fino ad arrivare al 7,5% del gas dei gasdotti.

Il price cap

Resta, però, il nodo del price cap. "I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'energia - ha spiegato ancora la presidente della Commissione - Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità", è tornata a esortare von der Leyen.



Gazprom riprende le forniture dall'Italia

Intanto Gazprom, il colosso russo dell'energia, ha comunicato la ripresa delle forniture all'Italia, con gas in arrivo tramite l'Austra al punto di Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia. Le nuove importazioni arrivano dopo quattro giorni di fermo, dovuto formalmente a guasti risolti, e soprattutto dopo la firma di un accordo sulle forniture stesse. Si tratta, come si legge in una nota, di "un accordo sul formato di cooperazione tr ai cambiamenti normativi in Austria alla fine di settembre".

La ripresa dell'arrivo di gas porta sollievo, dal momento che si temeva di interrompere le attività di stoccaggio in vista dell'inverno.

L'Italia torna a stoccare gas, la Francia è al 100%

L'Italia, dunque, riprende gli stoccaggi che si erano interrotti il 1° ottobre. Era stato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a dichiarare, a margine dell'Eni Award 2022, che Gazprom "avrebbe dovuto pagare una garanzia monetaria per il passaggio di gas al trasportatore austriaco che porta il gas in Italia, e che prima non c'era".

I flussi, ora, sono in entrata regolare dal gasdotto Trans Austria Gas Pipeline (Tag) a Tarvisio e rappresentano il 10% circa dell'import italiano, che invece fino allo scorso anno ne costituivano il 40%.

Nel frattempo, la Francia ha annunciato di aver raggiunto il 100% di stoccaggi.

Benzina e gasolio in crescita

Il diesel torna a cresce, con un forte rialzo. Come riferisce il Quotidiano Energia, sulla base dei dati comunicati dai gestori all'Osserva prezzi del Mise, il ministero per lo Sviluppo economico, il costo medio nazionale praticato della benzina in self service è di 1,641 euro al litro, mentre quello del diesel è di 1,745 euro al litro, con punte anche maggiori.

La benzina al servito si attesta, invece, su 1,791 euro/litro, mentre il diesel a 1,893 euro/litro.

Infine, il Gpl ha un prezzo praticato medio tra 0,790 e 0,814 euro/litro, con i prodotti no logo a 0,782.

Per il metano il prezzo oscilla tra 2,897 e 3,583.