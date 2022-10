Fantacalcio, consigliati 10^ giornata Serie A: il Derby della Mole

Tocchiamo finalmente la decima giornata con una mano, che ci accompagna passo dopo passo al mese del Mondiale. Un fine settimana di sfide incantevoli, colme di ambizioni e giocate magiche. A partire dal Derby della Mole, evento decisivo per entrambe le squadre di Torino. Il bel gioco da confronto, della combo Atalanta-Sassuolo, così come la grinta di Sarri e Sottil. Il Monza vuole il poker contro l’Empoli, mentre la Viola è attesa a Lecce. Sirene d’allarme per Alvini, attesa per Stankovic a Roma.

Fantacalcio, consigliati 10^ giornata Serie A

Guglielmo Vicario (Empoli): La squadra toscana non è ancora scoppiata del tutto, specie nella solidità mentale: faticano infatti a tenere stretto un risultato positivo, cedendo e facendosi recuperare la maggior parte delle volte. Deve ringraziare il proprio portiere se dal campo arriva almeno un punto (come contro il Torino), visto che ci mette più di una pezza per limitare i danni dei suoi difensori centrali. Il Monza arriva da tre vittorie di fila: per uscirne illesi, bisogna sperare nell’ennesima giornata d’oro dell’ex Cagliari.

Martin Erlic (Sassuolo): Con il passare degli anni, alcuni punti fermi dei neroverdi stanno iniziando a perdere la costanza fisica, risultando più fragili nel reggere il campo. L’esempio più lampante è Ferrari, giocatore essenziale per la retroguardia di Dionisi, ma non più continuo come un tempo. Tra sbavature e infortuni, ha perso un po’ di lucidità nel combattere come un tempo. Spazio allora al giovane centrale croato, che rappresenta la nuova era su cui vuole puntare la società. L’Atalanta è tra le più complesse da reggere difensivamente.

Perr Schuurs (Torino): È finalmente arrivato il giorno tanto atteso: il Derby della Mole contro la Vecchia Signora. Gara completamente diversa rispetto alle altre, specie sul piano emotivo, dove bisognerebbe provare a sputare l’anima per novanta minuti consecutivi. Il centrale olandese è pronto a marcare Vlahovic, che lo scorso anno fece grande fatica a superare un certo Bremer. Ha dimostrato che nonostante i piccoli infortuni, è un difensore non solo affidabile, ma anche propenso a giocare con eleganza. Fattore essenziale nella fase di manovra.

Jaka Bijol (Udinese): Tra le grandi sorprese di questa stagione friulana vi è sicuramente il centrale difensivo, già decisivo in ben due occasioni con reti pesantissime. Insomma, una garanzia in avanti e indietro, dove gestisce da leader, seppur sia uno degli ultimi arrivati. La fase difensiva è cresciuta tantissimo, specie nella concessione di spazi, costantemente ridotti dal muro bianconero. La Lazio può vantare uno degli attaccanti più prolifici del campionato: ci si aspetta l’ennesima prova solida e concentrata.

Matias Vecino (Lazio): La squadra si sta pian piano affermando sulle idee del cosiddetto “Sarrismo”, giocando un calcio tecnico e soprattutto, vincente. In Europa non sono riusciti a dare continuità alla gara di Firenze, ma si sono comunque visti i punti forti di questo gruppo, in particolar modo a metà campo, dove nascono tutte le fasi della manovra. Il centrocampista uruguagio è un jolly per Sarri, che lo sposta in diverse zone del campo a seconda dell’avversario. Un incursore, che però sta migliorando anche nella copertura della retroguardia.

Matteo Pessina (Monza): Il capitano, rinato, con la squadra del suo cuore. Tre vittorie di fila, sei goal fatti e zero subiti. Numeri da applausi, giunti al seguito dell’approdo di Palladino sulla panchina brianzola. I giocatori arrivati in estate stanno finalmente portando risultati concreti: su tutti l’ex Milan e Atalanta, che ha ritrovato fiducia e coraggio nel muoversi come tuttocampista. Detta i tempi di manovra, inserendosi anche dietro alla linea difensiva.

Joan Gonzalez (Lecce): Una squadra che continua ad essere perseguitata dalla poca fortuna, con sconfitte immeritato o comunque, di misura. Manca un po’ di concentrazione nel limitare i dettagli, quelli che a lungo andare fanno la differenza in una corsa salvezza. Nell’ultimo turno in casa della Roma, i pugliesi hanno perso il capitano, Hjulmand, per un'espulsione a metà del primo tempo. Tocca quindi al canterano del Barcellona dettare i tempi di gioco, magari giocando leggermente più basso rispetto al solito. Seppur sia ancora giovane, ha già fatto vedere cose interessanti sia in verticalizzazione, che in fase di non possesso.

Nicolò Zaniolo (Roma): Tocca al giovane “predestinato” prendersi la Roma sulle spalle. Dopo l’incredibile stop di Dybala, al seguito del calcio di rigore segnato, Mourinho deve assolutamente ridisegnare gli schemi, affidandosi con ogni probabilità alle tattiche della scorsa annata. Una punta, accompagnata da Pellegrini e appunto, Zaniolo. Il trequartista italiano non ha ancora dimostrato una maturità totale, commettendo qualche sbavatura a livello comportamentale. Adesso che non c’è la “Joya” è giunta l’ora di crescere, diventando così veramente importante.

Luis Muriel (Atalanta): Pensavamo di averlo perso e invece, ad Udine, è rinato. Assist al bacio e goal su rigore: la combo perfetta a cui ci ha sempre abituato, diventando essenziale negli anni per Gasperini. Come tutta la Dea, è crollato nell’anno buio, risultando incostante e poco concreto. L’incostanza lo ha accompagnato per tutta la carriera, ma in questa nuova Bergamo, deve essere protagonista, specie con uno Zapata così assente.

Luka Jovic (Fiorentina): Dopo una serie di prestazioni buie, in cui stava diventando praticamente un “caso”, adesso sembrerebbe esserci un po’ di luce anche per lui. Un giocatore che non vive ancora al meglio la posizione da prima punta, ma che in queste ultime uscite è riuscito a perfezionare, risultando decisivo per la causa di Italiano. Sta crescendo, non è facile adattarsi ad un gioco che si basa perlopiù su un nove di peso, che dovrebbe imporsi fisicamente. Non sono caratteristiche sue, ma con il tempo, tra stacchi di testa e tap-in nell'area piccola, sta finalmente imparando.

Cyriel Dessers (Cremonese): Alvini sta iniziando a sentire aria di pericolo, la sua panchina sta pian piano barcollando. I punti in classifica sono veramente pochi e di questo passo, difficilmente riuscirà ad uscirne. Le vittorie diventano necessarie, i miracoli non possono avvenire ogni anno: deve portare serenità e grinta nello spogliatoio, per ribaltare gli animi del gruppo. La punta arrivata in estate è andata finalmente in goal e adesso ci si aspetta che continui così. Un giocatore d’esperienza, che in passato ha dimostrato sicurezza nei pressi dell’area. Puntare su di lui deve essere il primo passo per tornare a lottare concretamente.