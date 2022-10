Steadfast Noon: cos’è l’imminente esercitazione nucleare della Nato

Si chiama Steadfast ed è l'esercitazione Nato in programma la prossima settimana. Non una qualsiasi: si tratta, infatti, di un addestramento delle forze strategiche nucleari dell'Alleanza atlantica che, in questo momento di particolare tenzione con la Russia per la guerra in Ucraina, rischia di alimentare una ulteriore escalation.

Il segretario generale della Nato, Jans Stoltenberg, l'ha confermata spiegando che altrimenti al presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe arrivare un "messaggio sbagliato".

Cos'è la Steadfast Noon

Si tratta di una operazione programmata da tempo, come confermato dai vertici dell'Alleanza atlantica. Ma il fatto che si svolga proprio adesso, alimenta il rischio di una ulteriore crescita della tensione con Mosca, dal momento che la minaccia nucleare è più presente che mai, come sottolineato anche dal presidente americano, Joe Biden, che ha parlato di "rischio di Armageddon nucleare".

Il nome, traducibile in "mezzogiorno costante", dove la "mezzanotte" indicherebbe la catastrofe nucleare.

Si svolge con cadenza annuale e prevede l'addestramento anche con jet convenzionali, e aerei di rifornimento e sorveglianza.

Viene coordinata in particolare da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, che sono i tre Paesi membri della Nato che hanno armi nucleari.

Perché non è stata annullata

"Daremmo un messaggio molto sbagliato se cancellassimo all'improvviso un'esercitazione di routine, pianificata da tempo, perché è in corso la guerra in Ucraina", ha spiegato il numero uno della Nato, Stoltenberg a Bruxelles, proseguendo con l'accusare invece la retorica nucleare di Putin, definita "irresponsabile".

Mosca, secondo Stoltenberg, "sa che una guerra nucleare non avrebbe un vincitore e non deve mai essere combattuta".

Dove sono le basi nucleari

A rivelare dove si trovano le basi nucleari è stato un rapporto del 2019, che ha indicato le postazioni di Kleine Brogel in Belgio, Buchel in Germania, Volkel nei Paesi Bassi e Incirlik in Turchia, oltre alle basi aeree americane in Italia ad Aviano (Friuli) e Ghedi-Torre (Brescia). Qui, dove si trova il sesto stormo dell'Aeronautica militare, lo scorso anno sono decollati aerei che poi hanno presto parte all'esercitazione.

Altri siti con installazioni che potrebbero ospirare armi nucleari in Europa si trovano in Grecia e Turchia, Germania e Regno Unito (non più UE).