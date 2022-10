Gli occhi del mondo su Cina e Xi Jinping, cosa accade al Congresso

Il nuovo assetto geopolitico mondiale, il braccio di ferro sull'indipendenza di Taiwan e di conseguenza anche con gli Stati Uniti, ma anche la politica dello "zero Covid" al proprio interno sono tutti temi all'ordine del giorno del ventesimo Congresso del Partito Comunista cinese, che si è aperto a Pechino.

Chiaro il messaggio del presidente cinese, che ha inaugurato i lavori e che va verso la riconferma della leadership del partito e del Paese.

La Cina e Taiwan: gli scenari

I lavori si sono aperti, ma il Congresso entra nel vivo proprio ora, per poi concludersi il 22 ottobre. Si tratta del ventesimo appuntamento, che ha già visto l'intervento del presidente attuale e leader cinese, Xi Jinping, che ha parlato senza mezzi termini di Taiwan.

"Abbiamo dimostrato grande capacità contro l'indipendenza di Taiwan", per poi aggiungere che la riunificazione della patria, ossia il progetto della "Grande Cina" "ci sarà e sarà sicuramente realizzata".

La strategia dello "zero Covid"

A fari discutere all'interno del Paese, però, è la strategia seguita dal presidente cinese Xi Jinping finora, ossia la "zero Covid", con misure severissime adottate allo scopo di contenere l'epidemia e ridurre a zero i contagi, limitando anche le libertà personali in modo massiccio.

"Abbiamo messo al prim posto le persone e le loro vite, lanciando una 'guerra del popolo' contro il virus".

L'andamento dell'economia cinese

Un altro nodo è l'andamento dell'economia di Pechino, che ha subito un rallentamento legato alla crisi globale. Cionostante Xi Jinping ha già sottolineato soprattutto i dati positivi: il Pil ha raggiunto i 114mila miliardi di yuan, salendo rispetto ai precedenti 54mila miliardi e ora pesa per il 18,5% sull'economia mondiale, con un aumento del 7,2%.

Ma il vero obiettivo del leader cinese, di cui è scontata la riconferma alla guida del partito e anche della Repubblica cinese, è lo sviluppo nel comparto di quello che lo stesso Xi Jinping ha definito "hi-tech di alto livello e meccanismo di innovazione tecnologica". "Dobbiamo essere consapevoli dei potenziali pericoli e preparati per gli scenari peggiori. Dobbiamo sfruttare il nostro indomabile spirito combattivo - ha sottolineato il presidente - per la nostra causa".