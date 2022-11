Pd-M5S a Roma e Terzo Polo a Milano, due piazze per la pace in Ucraina

"Quanti più cittadini ci saranno tanto più daremo un segnale ai nostri governanti, non solo in Italia ma a tutta l'alleanza atlantica". Le parole di Giuseppe Conte sono arrivate alla vigilia della manifestazione di oggi a Roma, contro la guerra. I grillini, infatti, partecipano aderendo all’iniziativa che segue quella analoga del 20 marzo scorso. In piazza con Conte anche Letta, Fratoianni con le ong, sindacati, studenti e movimenti cattolici.

A Milano, invece, la manifestazione organizzata dal Terzo Polo che scenderà “In piazza per sostenere il popolo ucraino e la sua resistenza, per ribadire che la pace non può essere la resa, perché non c’è pace senza libertà. E la libertà va difesa, senza arrendersi”. ‘Slava Ukraini’ sarà dunque il motto della manifestazione a favore dell'Ucraina convocata dal leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, a Milano oggi, sabato 5 novembre, alle 16 all’Arco della Pace.

Terzo Polo a Milano

Sebbene la manifestazione a Milano organizzata da Calenda non sarà un palco 'di partito' come giurato dal leader di Azione è evidente che le adesioni al raduno, disegnano una posizione politica molto netta, che appare alternativa al centrosinistra. Oltre a numerose associazioni e a parlamentari ed esponenti di Azione e Iv, tra cui il leader Matteo Renzi, ci sarà il senatore Pierferdinando Casini, eletto col Pd, e Marco Cappato, esponente dei Radicali. Nell'area dem scenderanno in piazza con il Terzo Polo anche il senatore Carlo Cottarelli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e anche Letizia Moratti, che soli pochi giorni fa a rimesso le deleghe dalla giunta lombarda di centrodestra. "Sarà un palco non partitico - ha ribadito Calenda -. Il fatto che venga la Moratti non significa che ci sia vicinanza verso nessun partito, è un palco per l'Ucraina".

Il Movimento 5 Stelle e Letta in piazza a Roma per la pace

"Abbiamo aderito alla marcia del 5 novembre da subito con tutto il Movimento, ma abbiamo detto che non vogliamo mettere bandiere o cappelli politici. Saremo senza bandiere M5s. Daremo il nostro contributo da cittadini contro una escalation di violenza che non ha via d'uscita", ha spiegato alla vigilia Giuseppe Conte.

"Solo se noi siamo convinti di questo si può costringere Putin a un tavolo e poi lavorare al negoziato di pace", ha concluso il leader del Movimento, che al programma tv Diritto e rovescio aveva chiarito: "È importante che a questa manifestazione ci siano tantissimi cittadini, anche chi ha votato il centrodestra, anche chi ha votato FdI. Quanti più cittadini ci saranno tanto più daremo un segnale ai nostri governanti, non solo in Italia ma a tutta l'alleanza atlantica".

"Vogliamo dare il nostro contributo, da cittadini prima che da politici a questa manifestazione senza bandiere", ha concluso Conte.

L'appuntamento per la manifestazione e a Roma per le 14: il corteo Europe For Peace, appoggiato anche da Anpi, Comunità di Sant'Egidio, Libera, Emergency, partirà da piazza della Repubblica e arriverà in piazza San Giovanni e vi parteciperanno il Pd con il segretario Enrico Letta e per Alleanza Verdi-Sinistra Italiana ci saranno Nicola Fratoianni e Angolo Bonelli.