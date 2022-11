Sorteggi Europa e Conference: attenta Roma, il Salisburgo è pericoloso

Dopo la Champions League, a Nyon si è decretato il futuro anche dell’Europa League e della Conference League. La maggior parte delle italiane possono reputarsi soddisfatte dai sorteggi, seppur i pericoli siano dietro l’angolo. La Viola, ad esempio, se la vedrà con una delle forze maggiori portoghesi, in una doppia sfida che prevede goal e spettacolo. Meglio la Lazio, contro lo “storico” Cluj, mentre la Juventus aspetta il Nantes, squadra da salvezza. Infine i giallorossi contro il Salisburgo, avversario che ha dimostrato di saper tenere testa al Milan, durante i gironi di Champions.

Red Bull Salisburgo (Roma):

Andata: 16/02 (Red Bull Arena)

Ritorno: 23/02 (Stadio Olimpico)

Indubbiamente sfidare una delle retrocesse dalla Champions League, non è mai una passeggiata: gli austriaci sono stati avversari del Milan ai gironi, rendendosi pericolosi fino all’ultima giornata. Insomma, una rosa tosta, che da anni sforna talenti di ottimo livello, tanto da arrivare a schierare otto giocatori su undici, sotto il 2001. In questa particolare stagione, bisognerebbe sottolineare le prestazioni del trio offensivo, che sta facendo le fortune del team: il trequartista, Sesko, giocatore veloce e dinamico. Il numero nove, Adamu, che già da qualche anno si sta mettendo in luce con diverse reti all’attivo ed infine Okafor, scoppiato questa stagione, ma già essenziale per i piani di Jaissle. I giallorossi se la giocano, ma non sarà di certo semplice affondare il muro austriaco.

Nantes (Juventus):

Andata: 16/02 (Allianz Stadium)

Ritorno 23/02 ( Stadio della Beaujoire)

I bianconeri sono stati tra i più fortunati, in questi sorteggi, considerando che hanno pescato una rosa che sta lottando in campionato, per non retrocedere. Lo scorso anno riuscirono a qualificarsi in Europa dopo una cavalcata quasi magica, rinunciando però ad alcuni pezzi pregiati della rosa in estate, che stanno mancando enormemente al gruppo. Difficile salvare qualcosa, visto il sedicesimo posto, le tante reti subite e soprattutto, i pochissimi goal fatti. Avere alcuni elementi esperti come Sissoko o Simon, potrebbe risultare un fattore positivo sulla carta, ma realisticamente, risultano più lenti nella manovra. Hanno giocato un girone con coraggio e dovranno nuovamente affidarsi al cuore, per poter buttare giù la corazzata bianconera.

Cluj (Lazio):

Andata: 16/02 (Stadio Olimpico)

Ritorno: 23/02 (Stadio Constantin Radulescu)

Le due compagini si sono già sfidate qualche anno fa, aggiudicandosi un match a testa, nel doppio confronto. Ai tempi però, la Lazio di Inzaghi non riuscì a passare il turno. In campionato, attualmente, non se la stanno passando benissimo, nonostante siano quarti: il gioco è meno fluido ed i goal, faticano ad arrivare. Possono vantare alcune pedine interessanti, come Muhlar, centrocampista in fase di maturità che si è preso le chiavi della squadra. Tanti ex della Serie A, come Scuffet, promessa persa del mondo friuli o Mbaye, storico terzino del Bologna, che dopo tanti anni ha preferito cambiare aria. Nessuno di estremamente pericoloso, seppur i bianco celesti si sa, non hanno mai una stabilità europea rigida.

Braga (Fiorentina):

Andata: 16/02 (Comunale di Braga)

Ritorno: 23/02 (Artemio Franchi)

Un sorteggio meno fortunato di quello laziale, considerando che hanno beccato una delle rose più forti in Portogallo. Tra le varie squadre portoghesi affrontate dai Viola (ben sedici nella storia) non risulta nessun incrocio con il Braga, che per la prima volta ospiterà i toscani nel proprio “tempio del fuoco”. In campionato si trovano al terzo posto e come ogni anno, sono alla ricerca del primo scudetto assoluto nella storia. In questa stagione non hanno mai praticamente perso, mettendo in luce non solo un’ottima fase offensiva, ma anche una solida retroguardia (hanno subito solamente 11 goal, mettendone a segno 27).La stella della squadra è Horta, tornato finalmente in Nazionale per il Mondiale, dopo aver messo in luce giocate di altissimo calibro.

