Ripple of Hope Award 2022, Harry e Meghan premiati contro il razzismo

A poche ore dalla messa in onda dell’attesissimo e già controverso documentario sulla loro vita, il principe Harry e Meghan Markle hanno ricevuto a New York il prestigioso premio Ripple of Hope Award per il loro impegno contro il “razzismo strutturale” della famiglia reale e i problemi legati alla salute mentale. Durante la cerimonia la coppia ha annunciato una nuova collaborazione tra la loro fondazione The Archewell Foundation e RFKHR - l'Archewell Foundation Award for Gender Equity in Student Film. "La nostra speranza con questo premio è di ispirare una nuova generazione di leader nelle arti, dove diversi talenti emergenti hanno una piattaforma per far sentire la loro voce e raccontare le loro storie", hanno fatto sapere in una nota.

La lotta contro il suicidio

Parlando con sul palco con Kerry Kennedy (figlia di Bob), presidente della RFKHR, la duchessa di Sussex ha raccontato nuovamente di aver pensato al suicidio, che "non voleva più vivere" quando era royal, e di aver condiviso questi pensieri durante la sua intervista con Oprah Winfrey, “perché non voglio che nessuno si senta solo”.

Harry scherza sull’appuntamento notturno con Meghan

Il principe Harry ha scherzato dicendo che pensava di andare a un "appuntamento notturno" con Meghan. "Ma è bello condividere un appuntamento notturno con tutti voi, grazie per avermi portato a questo appuntamento molto speciale".

Il secondogenito di Re Carlo ha poi fatto riferimento al premio e all’eredità lasciata da Bob Kennedy: “Ogni volta che un uomo si batte per un ideale o agisce per migliorare la sorte degli altri o si batte contro l’ingiustizia, invia una piccola ondata di speranza”. E Meghan ha aggiunto:

“Il sogno duraturo di RFK di un mondo giusto e pacifico è molto più di una semplice speranza. È una domanda diretta, una sfida specifica, un invito all’azione, una prova di coraggio individuale e spirito collettivo”.