Notte di Capodanno, in tutta Italia incendi e feriti a causa dei botti

In questa prima notte del 2023 sono stati tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, ben 646 rispetto ai 558 dello scorso anno. Il numero maggiore si è verificato però in Emilia Romagna, dove sono stati registrati 96 interventi. 75 in Puglia, 71 in Veneto e Trentino Alto Adige 71, 57 in Campania, 52 nel Lazio, 50 in Piemonte, 47 in Lombardia, 45 in Liguria e in Toscana, 31 in Sicilia, 16 in Friuli Venezia Giulia e in Liguria, 13 nelle Marche, 7 in Molise, 6 in Abruzzo, 4 in Calabria mentre 0 interventi in Basilicata

I feriti nella notte di Capodanno

Ad un bambino di dieci anni è stata amputata una mano nell'ospedale Santissima Annunziata a Taranto a causa delle ferite riportate per l'esplosione di un petardo.

16 persone ferite dai botti tra Napoli e provincia: su 16 persone 5 erano minorenni, lo scorso anno furono solo otto.

Secondo i primi dati forniti dai carabinieri, tra i feriti c'è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi invece si è affacciato al balcone ed è stato colpito al volto da un petardo. Segnalato anche il ferimento di un minore nella provincia di Napoli, per un colpo d'arma da fuoco.

A Milano: un 25enne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco. E' accaduto nella zona Sud-Ovest della città.

A Vercelli una donna ferita dallo scoppio di un petardo. Trasferita d'urgenza al Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Maria Vittoria dell'Asl Città di Torino è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia per salvare la mano e le dita.

A Foggia un uomo di 37 anni è stato colpito di striscio alla gamba sinistra e a un piede da alcuni colpi di arma da fuoco.