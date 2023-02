Turchia-Siria, le vittime sono oltre 21mila. Perdite economiche 4mld

Sono passate oltre 90 ore dagli eventi sismici che hanno distrutto un’ampia zona al confine tra la Turchia e la Siria e sebbene i soccorsi siano pochi, come poche sono le speranze di trovare ancora sopravvissuti sotto le macerie, è arrivata la notizia di un vero miracolo: il salvataggio di Hilal Bilgi, un bambino di 10 anni, trovato tra le macerie di un appartamento di 7 piani a Hatay. Per salvarlo, i soccorritori hanno dovuto scavare una galleria e, con l'approvazione dei parenti, hanno dovuto amputargli un braccio con un'operazione effettuata sotto le macerie. Il bimbo ha perso nel crollo, i genitori e i 3 fratelli.

Nel frattempo circa 30.000 persone sono state evacuate da Kahramanmaras e trasportate su pullman, treni e aerei verso strutture ricettive in varie zone della Turchia ed il primo convoglio umanitario Onu è riuscito a superare il valico di frontiera di Bab al-Hawa e a raggiungere le zone controllate dai ribelli. Nonostante lo sblocco agli aiuti umanitari verso la Siria, le polemiche sulle sanzioni internazionali imposte a Damasco nel 2011, continuano e diventano ogni giorno più forti. Anche l'Onu ribadisce che gli aiuti di emergenza in Siria, dove sono 11 milioni le persone che hanno bisogno di assistenza, "non devono essere politicizzati".

Le conseguenze del terremoto: perdite di vite ed economiche

E alle vittime, che in queste ore salgono purtroppo a oltre 21mila si associano e si associeranno anche le ingenti perdite economiche causate dal devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Secondo le stime dell'agenzia di rating Fitch: "Le perdite economiche sono difficili da stimare poiché la situazione si sta evolvendo, ma sembra probabile che superino" i 2 miliardi di dollari e potrebbero raggiungere i 4 miliardi di dollari "o più", ha affermato.

I dispersi italiani

Al momento non si hanno ancora notizie di Angelo Zen, l'imprenditore veneto che al momento della scossa si trovava in un hotel poi crollato a Kahramanmaras, e di una famiglia di sei persone di origine siriana ma con cittadinanza italiana.

"Siamo in contatto con le famiglie e i vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani che informa costantemente sullo stato delle ricerche.

Guterres appello per sostenere la Siria e la Turchia

Il segretario generale Antonio Guterres fa un appello per il sostegno dei donatori alla popolazione siriana colpita. Attivato anche un meccanismo europeo per l'aiuto umanitario a Turchia e Siria. Italia e Romania hanno già presentato un piano per la fornitura di tende, sacchi a pelo, materassi, letti, alimenti e vestiti invernali.