Sanremo, Fedez e Centrodestra: se la politica del lamento non funziona

Il Festival di Sanremo chiude il sipario lasciandosi alle spalle fiumi di polemiche e la richiesta di dimissioni dell’intero cda della Rai, da parte di Fratelli d’Italia. In un paese come l’Italia, in cui ancora oggi una parte della politica e dell’opinione pubblica si scandalizza più della normalità come un bacio tra due uomini (Fedez e Rosa Chemical) che di uno che bombarda, uccide e distrugge un altro paese da quasi un anno, è ancora più incredibile vedere come il centrodestra si sia potuto scagliare con così tanta forza contro Fedez, chiamato insieme a sua moglie Chiara Ferragni ad ottimizzare gli ascolti e gli incassi del Festival, per quella foto stracciata del vicemistro Bignami vestito da nazista. II gesto incriminato di fare a pezzi davanti a milioni di spettatori e prima delle elezioni regionali di oggi in Lombardia e nel Lazio, quell’immagine insulsa di un rappresentante di governo ha fatto storcere il naso a FdI, reputandolo più forte di un certo Bignami che non solo ha indossato l’SS ma si è pure prestato allo scatto.

Il centrodestra non ha gradito neppure Benigni, perché di sinistra e perché ha parlato alla serata d’apertura, di Costituzione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta a Sanremo. Più di qualcuno ha avuto da ridire sulla questione, e qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire che Mattarella ha diritto a svagarsi, sminuendo in un solo colpo la portata della Sua presenza al festival della canzone italiana, un evento che più patriottico non c’è.

E anche la decisione di far leggere ad Amadeus la lettera di Zelensky - non il videomessaggio - alle due di notte, quando in Russia dormono tutti, è stata più una scelta per non innervosire Salvini e Berlusconi che di Meloni. Ma è Fratelli d’Italia a prendersela di più con i vertici della Rai. Ma considerando che la politica del lamento non serve a niente, ci chiediamo due cose: la prima è perché sulla scia dello spoil system che ha investito il Tesoro ed altre figure chiave, Meloni non abbia voluto cambiare il cda prima del Festival, e la seconda è: se farlo ora non sarebbe considerato solo una vendetta di un partito verso la libertà di espressione che è parte integrante della musica (soprattutto per i giovani) e dello spettacolo in generale.

I ragazzi di oggi in fondo non vogliono gabbie preconfezionate ma vogliono volare alto e scoprire il mondo... tutto il mondo. Amano il prossimo, a prescidendere dal colore della pelle o dell'indentità sessuale.

E rappresentarli, anche in un contesto come Sanremo, è un dovere.

Evviva la musica, i giovani e qualsiasi fluidità.