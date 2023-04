Pd: dopo lunghe trattative e lotte intestine Schlein ha scelto i nomi

Dopo liti, aut aut e lotte intestine mai assopite finalmente in casa dem arriva l’ultimo tassello a completare il quadro gestionale e di coordinamento del Partito Democratico sotto guida Schlein con i nomi della nuova segreteria Pd. «Saremo un problema per Meloni», promette la neosegretaria in un video in diretta Instagram in cui ha rivelato chi sono i nomi del nuovo team, perdon squadra, e ammettendo «Siamo andati un po’ lunghi» ma la squadra è «di qualità, solida e preparata».

Ercole probabilmente avrà faticato meno di Elly a trovare la quadra durante tutti questi lunghi 40 giorni di trattative. «Tra un po’ mi raccoglierete col cucchiaino a bordo campo», aveva ammesso solo qualche settimana. Mentre oggi sente di doversi prendere una pausa: «Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata, mi prenderò qualche giorno perché non mi sono mai fermata». per questo è partita con la sua compagna, Paola Belloni, per una destinazione segreta.

I nomi della segreteria del Partito Democratico

Schlein, come sulla partita sui capigruppo, ha fatto sentire il suo peso anche nella scelta dei nomi che compongono la nuova segreteria del Partito Democratico, e portando a casa il risultato con mero orgoglio visto che il suo «cerchio magico» è dove voleva che fosse.

Ma ecco chi sono i nomi della segreteria Pd:

Igor Taruffi (che con lei ha lavorato alla Regione Emilia-Romagna) va all’organizzazione;

Gaspare Righi, fedelissimo della segretaria, diventa il capo della segreteria,

Marta Bonafoni molto vicina a Schlein, andrà anche lei al coordinamento della segreteria.

Sandro Ruotolo, eletto nella scorsa legislatura al Senato in quota Pd-5 Stelle, vengono affidate la cultura e l’informazione,

Flavio Alivernini portavoce e responsabile della comunicazione.

Annalisa Corrado alla Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030;

Alessandro Zan ai Diritti.

Alessandro Alfieri molto vicino a Bonaccini va alle Riforme e Pnrr;

Vincenza Rando, altro bonaccinino va al Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza;

Davide Baruffi sempre fedelissimo del presidente Pd, va agli Enti Locali;

Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo;

Maria Cecilia Guerra, piazzata dagli ex scissionisti speranziani-bersaniani, va al Lavoro;

Pierfrancesco Majorino a politiche migratorie e diritto alla casa,

Stefania Bonaldi alla Pubblica amministrazione, professioni e innovazione;

Alfredo D'Attorre, piazzato dagli ex scissionisti speranziani-bersaniani, va all'Università;

Marco Furfaro Responsabile iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze, welfare;

Camilla Laureti alle Politiche agricole;

Marwa Mahmoud alla Partecipazione e formazione politica;

Irene Manzi lettiana va alla Scuola, educazione dell'infanzia, istruzione, povertà educativa;

Antonio Misiani in quota a Orlando va all'Economia, finanze, imprese e infrastrutture;

Giuseppe Provenzano agli Esteri, Europa, cooperazione internazionale;

Marco Sarracino alla Coesione territoriale, Sud e aree interne;

Martina Sereni in quota Franceschini va alla Salute e sanità;

Debora Serracchiani alla Giustizia.

Siederanno di diritto nella segreteria il Coordinatore dei sindaci e il Coordinatore dei Segretari regionali. Inoltre, saranno invitati permanenti alla Segreteria sia la Portavoce della Conferenza delle democratiche, sia chi rappresenta i Giovani democratici.

"Inoltre - aggiunge Elly Sclein nella sua diretta Ig- stiamo costruendo una serie di Dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche, tra cui: Dipartimento delle politiche per lo sport a Mauro Berruto; Dipartimento Transizione digitale, scienza aperta e big data ad Annarosa Pesole; Dipartimento Contro ogni barriera, per l'inclusione a Iacopo Melio".