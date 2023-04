Il governo alla prova su nomine di Stato, conti pubblici e Dl Borsa

Finite le vacanze pasquali, il governo Meloni torna con tre partite di grande rilievo sul tavolo dei Consigli dei Ministri di oggi. La prima , la più delicata e forse la più lungimirante, è quella sulle nomine di Stato perché dalle scelte della premier e dalla maggioranza di governo dipenderà la messa a terra dei progetti del PNRR entro il 2026, qualora non vi fosse un accordo di proroga con l’Ue. La seconda riguarda invece il Def, il documento di economia e finanza propedeutico per la scrittura della Legge di Bilancio 2024 e dunque molto importante considerando che dalle decisioni di oggi dipenderanno le scelte di politica economica del secondo anno di legislatura di Meloni&Co e la trattativa con Bruxelles sui conti pubblici. La terza invece la riforma del mercato dei capitali attraverso un disegno di legge Borsa che sarà sul tavolo del CdM di oggi per l’approvazione dei 22 articoli.

La partita delle nomine di Stato

Entro giovedì 13 aprile, il governo Meloni dovrà sciogliere gli ultimi nodi sulla partita delle nomine di Stato che includono anche Enel, Eni, Leonardo, Poste e Terna. L’obiettivo dell’esecutivo sarebbe però quello di chiudere entro la giornata di oggi, martedì 11 aprile , anche in vista della partenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per Washington per le riunioni di primavera del Fondo Monetario internazionale.

Quanto ai nomi, secondo i giornali, Cingolani a Leonardo, Donnarumma all’Enel e Giuseppina di Foggia a Terna, sarebbero quelli sui quali Meloni avrebbe messo un veto. A Salvini verrebbe data mano libera sulle nomine alle Ferrovie e sul ponte sullo Stretto, mentre Forza Italia dovrebbe accontentarsi di una presidenza a Scaroni, ma non all’Enel (sempre che l’ex capo dell’Eni accetti di essere declassato, magari alle Poste secondo Repubblica).

Una volta chiuso il dossier, sarà la volta delle assemblee che ratificheranno le indicazioni provenienti dal governo: la prima assemblea, quella di Mps, è convocata per il 20 aprile. Seguiranno Rai Way (27 aprile), Enav (28), doppia convocazione per quella di Leonardo (2 e 10 maggio), quindi Poste (8), Terna (unica convocazione 8/15 maggio), concludono Enel ed Eni, entrambe il 10 del mese prossimo.

Il Def

Def e deficit per il 2024. In base alle ultime stime programmatiche del Mef che il governo si appresta a scrivere nel Documento di economia e finanza, che oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri: l’Italia centra l’1% di Pil di crescita col 4,5% di deficit. Un risultato dunque che è andato oltre alle previsioni dello 0,9%.

Per il 2024 il Pil, sempre nel quadro programmatico, sarà previsto a +1,4% e l’indebitamento si attesterà «oltre il 3%». Il debito proseguirà nei prossimi anni un percorso di lenta riduzione fino ad attestarsi «nel 2025 al 140,9%».

Con il Def, e i suoi successivi aggiornamenti mediante la Nadef, il governo Meloni imposterà dunque la prossima manovra di bilancio tenendo sempre bene a mente il dato dell’inflazione alta. A questo proposito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha già fatto sapere di essere comunque su una linea di “prudenza” nella gestione dei conti pubblici. Dal momento anche che l’Ue si sta preparando a rimettere in funzione il Patto di Stabilità e Crescita sospeso durante la pandemia.

Altro capitolo importante da considerare riguarda le politiche monetarie delle banche centrali decisamente restrittive proprio per contenere i prezzi.

Disegno di legge Borsa

Con il nuovo provvedimento il governo mira a trovare una strada più in discesa per la quotazione delle Pmi, semplificazioni per gli investimenti delle Casse previdenziali, un rafforzamento potente del voto plurimo per renderlo davvero attrattivo, e un'ondata di revisioni dai prospetti alle regole per le assemblee fino alla disciplina della Consob.