La Festa della Liberazione è di tutti gli italiani (in vacanza)

Alla vigilia del 25 aprile non accennano a diminuire le sferzate da destra a sinistra per una Festa della Liberazione che anno dopo anno, invece, di mettere tutti d’accordo, continua a dividere ed esacerbare il dibattito politico mentre gli italiani, il popolo, dicono la loro dai luoghi di vacanza scelti per passare queste giornate di festa nazionale, in cerca di spensieratezza, dopo tre anni di pandemia e difficoltà economiche.

Tra stoccate e puntualizzazioni, i maggiori rappresentanti del governo Meloni si presenteranno comunque uniti domani all’Altare della Patria prima di raggiungere ciascuno una meta diversa per rappresentare il governo in una giornata dal grande peso storico per l'Italia e per tutti gli italiani. La Russa, la premier, il presidente della Camera Lorenzo Fontana che ieri ha cercato anche di gettare acqua sul fuoco sulla questione, prendendo le distanze dalle parole pronunciate dalla seconda carica dello Stato, “nella Costituzione non c’è la parola antifascismo”, saranno con il presidente della Repubblica. Tajani rappresenterà l’esecutivo alle Fosse Ardeatine.

E se un altro ministro del governo come Carlo Nordio a “Che tempo che fa” su Rai3 afferma che secondo lui il 25 aprile, “dovrebbe diventare non solo una Festa nazionale ma una Festa europea perché la Resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano, al contrario”, dal fuoco amico arriva per Giorgia Meloni una stoccata da Gianfranco Fini. L'ex An intervistato ieri dall'Annunziata sulla questione del 25 aprile ha fatto un invito diretto al presidente del Consiglio: "E' il momento giusto per dire che i valori della destra sono quelli di libertà e uguaglianza, sono quelli della Costituzione, e sono antifascisti".Secondo l'ex leader di Alleanza Nazionale solo così Fratelli d'Italia potrà diventare un vero partito di destra europeo. "Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà, uguaglianza sono valori democratici, sono della costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. La capisco ma non la giustifico", ha concluso Fini.

Da Fratelli d'Italia scelgono di rispondere alla sferzata di Fini e di non commentare le sue parole, ricordando, come si rispetta la persona ma non c'entra con il partito.

25 aprile, gli appuntamenti dei leader politici

Ma quali sono le diverse destinazioni scelte dai rappresentanti dello Stato, del governo e dei leader politici per celebrare la Festa della Liberazione di domani? Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cuneo, a Borgo san Dalmazzo e a Boves, luoghi simbolo della Resistenza e di un terribile eccidio nazista. Il capo dello Stato a Cuneo terrà un discorso importante ed è certo che non ci saranno omissioni sugli orrori del nazismo e le colpe del fascismo.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa invece volerà a Praga, per omaggiare la figura di Jan Palach, il giovane cecoslovacco diventato simbolo dell'anti-comunismo perché il 16 gennaio 1969 si suicidò dandosi fuoco proprio in piazza san Venceslao dove il presidente depositerà una corona.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese di Fratelli d'Italia, sarà presente a Porta San Paolo, con la comunità ebraica di Roma.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà con Mattarella a Cuneo, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parteciperà alla commemorazione ufficiali a Treviso, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si recherà in Sicilia per la manifestazione "Memoria Nostra".

Matteo Salvini, invece, ha spiegato che celebrerà "lavorando" ed è già impegnato nella sua Lombardia con diversi appuntamenti.

Più classiche le scelte delle opposizioni:

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà alla manifestazione a Milano, il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà in via Tasso a Roma, al museo storico della Liberazione.

Il leader di Azione Carlo Calenda sarà al corteo Anpi di Roma.