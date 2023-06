Morte Berlusconi, il lutto nazionale e quell’eccesso di beatificazione

Vanno bene i funerali di Stato ma la giornata di lutto nazionale e lo stop dei lavori del Parlamento per una settimana in rispetto di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso, all’ospedale San Raffaele di Milano, è veramente troppo. A dirlo non solo gli storici detrattori del Presidente ma anche molte persone “normali” che, pur ammirando quanto fatto in tutta la sua vita B. per la società italiana e la politica, non ritiene però giusta la scelta del governo Meloni di proclamare per oggi lutto nazionale, quando neanche per Falcone e Borsellino, fu presa una decisione simile.

Molti degli avversari di una vita in questi giorni hanno manifestato la loro contrarietà a questo racconto di eccessiva beatificazione fatto a reti unificate sulla vita del leader di Forza Italia (anche se le reti sono dello stesso Silvio Berlusconi, ora passate ai figli). Tra questi, quelli che hanno forse fatto più discutere sono stati Tommaso Montanari e Rosy Bindi.

Il Rettore dell’Università per stranieri di Siena, aveva annunciato in una mail diretta alla comunità universitaria che non ci sarebbe stata nessuna bandiera a mezz’asta per la morte di Silvio Berlusconi. Nel corso della puntata di ieri sera di DiMartedì, Mauro Mazza ospite di Floris ha attaccato duramente il prof. Montanari, definendolo «Meschino». Il Rettore ha telefonato in diretta per rispondere agli attacchi: «Esercito un diritto di resistenza» ha detto.

Rosa Bindi, invece, ha detto che quando ha saputo della morte di Silvio Berlusconi, il suo primo istinto "è stato quello di provare pietà". Ma intervistata da La Stampa, la storica avversaria si è scagliata però contro il lutto nazionale. "Contesto la santificazione che se ne sta facendo, così come la scelta di indire una giornata di lutto nazionale". Questo "perché Berlusconi ha diviso il Paese - dice -. Ne ha sedotti molti, ma non è riuscito ad attirare a sé la maggioranza degli italiani. La decisione di avere una giornata di lutto nazionale è irrispettosa nei confronti di quella maggioranza".

Secondo Bindi, l'ex premier "ha spaccato il Paese su questioni fondamentali". Sui funerali di Stato "niente da obiettare", "gli spettano perché è stato presidente del Consiglio - precisa l'ex presidente dem -. Il lutto nazionale invece è frutto di una scelta del governo. È previsto per le vittime di stragi e per la morte di grandissime personalità".

"La decisione del governo è legittima, ma io la contesto nel merito", prosegue. Bindi ricorda poi "qualche pagina non troppo trasparente della sua vita da imprenditore. Si porta dietro tanti misteri, ci sono tante pagine da indagare. I veri lutti nazionali sono altri". Berlusconi definì Bindi 'più bella che intelligente'. "In quello scambio - ricorda - fu chiaro l'abisso che ci separava, anche nella concezione della donna, con cui lui non interloquiva nel merito, ma solo ricorrendo a battute poco eleganti

Della stessa opinione della Bindi anche Chiara Gribaudo, vice-presidente nazionale del Pd, che in un'intervista a la Repubblica, ha detto: “Berlusconi è stato in 30 anni il nostro avversario politico, non partecipiamo a nessuna beatificazione", afferma. "Ma saremo a Milano a porgere un ultimo saluto, rispettoso, come si deve a chiunque. Soprattutto all'avversario di una vita".

Sul lutto nazionale, dice che "il governo ha chiaramente fatto una scelta politica. I casi precedenti hanno riguardato i capi di Stato". Sullo stop alle votazioni in parlamento, "a guardare le decretazioni d'urgenza e i voti di fiducia -commenta la dem -, il governo ha poco riguardo del Parlamento sempre". "Si poteva evitare - aggiunge -, ma mi sembra svilente soprattutto quello che è successo nelle settimane passate e che avverrà nelle prossime in cui il governo, sono certa, continuerà a mancarci di rispetto".

Sospendere le votazioni in Parlamento per sette giorni lo ritiene "un eccesso" e "una cosa fuori luogo". Ha detto Emma Bonino, ex ministra degli Esteri e leader di + Europa, intervistata da la Repubblica. Bonino ammette che con Silvio Berlusconi "tutto era totalizzante ed eccessivo in vita, e lo è anche nel lutto per la sua scomparsa".

"Nessuna discussione sul fatto che siamo di fronte alla morte di una figura che ha dominato anche la scena politica più a lungo di chiunque altro, ma - spiega l'ex ministra - il Parlamento, a parte naturalmente il giorno del funerale, non aveva alcuna ragione di sospendere i propri lavori. Del resto -aggiunge Bonino - anche a Mediaset si lavora e si va in onda".

"Non voglio polemizzare, ma potevano essere sufficienti i funerali di Stato". Alle esequie Bonino non andrà "per ragioni fisiche", ma "per +Europa ci sarà Benedetto Della Vedova".

Berlusconi promise la rivoluzione liberale, "purtroppo solo a parole. Oggi siamo alla egemonia della destra sovranista, di liberale non c'è più nemmeno il racconto". Ha concluso Bonino.